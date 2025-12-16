Mannheim – Caterpillar Energy Solutions spendet 20.000 Euro für die Kinderonkologie



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Caterpillar Energy Solutions hat auch in diesem Jahr seine langjährige Verbundenheit mit der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) unterstrichen und eine Spende in Höhe von 20.000 Euro für die Forschung der Kinderonkologie überreicht.

Das Mannheimer Maschinenbauunternehmen zählt seit vielen Jahren zu den engagierten und verlässlichen

Unterstützern der UMM. Die diesjährige Spende kommt erneut einem wichtigen Forschungsprojekt zur Immuntherapie bei Tumoren

des zentralen Nervensystems zugute. Ziel der Forschung ist es, innovative Therapieansätze zu

entwickeln, die die Behandlung junger Patientinnen und Patienten weiter verbessern.

Bei der offiziellen Scheckübergabe überreichten Peter Körner, Geschäftsführer von Caterpillar Energy Solutions, und Aljoscha Kertesz, Manager

Communications & PR, den symbolischen Scheck an PD Dr. Matthias Dürken, kommissarischer Leiter der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, sowie Prof.

Dr. Michael Karremann, Oberarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin.

„Es ist uns ein besonderes Anliegen, einen Beitrag zur medizinischen Forschung und zur Unterstützung

junger Patientinnen und Patienten hier vor Ort zu leisten. Die Arbeit der Kinderonkologie an der UMM

beeindruckt uns immer wieder aufs Neue, und wir freuen uns sehr, diese wichtigen Fortschritte mit unserer Spende unterstützen zu können“,

sagte Peter Körner.

Die UMM bedankt sich herzlich für die langjährige Treue und das erneute großzügige Engagement von

Caterpillar Energy Solutions zugunsten der jungen Patientinnen und Patienten.

“Caterpillar Energy Solutions gehört nun seit vielen Jahren zu unseren treuesten und großzügigsten Unterstützern. Mit unseren Forschungsbemühungen

bei der Immuntherapie bei Hirntumoren stünden wir noch nicht dort, wo wir dank der Unterstützung inzwischen stehen.

Es tut außerordentlich gut und macht uns auch etwas stolz, mit Caterpillar einen so

wichtigen und starken Partner in Mannheim, ganz in unserer Nähe zu wissen, der uns vertraut und wieder

Mittel in dieser beträchtlichen Höhe für die nächsten Schritte spendet”, betonte PD Dr. Matthias Dürken

Quelle: UMM Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Dezember 2025, 21:26