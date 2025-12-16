Ludwigshafen – Vorzeitiges Weihnachtsgeschenk: Sparkasse Vorderpfalz gratuliert zwei Glückspilzen zu Gewinnen der PS-Lotterie

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die PS-Lotterie der Sparkasse Vorderpfalz bringt in der besinnlichen Vorweihnachtszeit doppelte Freude: Zwei glückliche Gewinner aus der Region können sich in der Dezemberauslosung 2025 über einen Gewinn in Höhe von 5.000 Euro und 2.500 Euro freuen! „Ein perfekter Festtagskick für die Gewinner und eine zusätzliche Portion Vorfreude auf die Feiertage“, sagt Alexander Jusmann, Leiter Marketing und Kommunikation der Sparkasse Vorderpfalz.

PS-Lose: Sparen, Gewinnen, Gutes tun!

Die PS-Lotterie der rheinland-pfälzischen Sparkassen ist mehr als nur ein Spiel mit Glück: Für nur fünf Euro pro Los haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, monatlich an den Verlosungen teilzunehmen. Vier Euro des Lospreises fließen direkt auf ein Sparkonto und sorgen so für eine langfristige Sparstrategie für die eigenen Wünsche. Der verbleibende Euro wird für die Teilnahme an der Verlosung verwendet. Ein Teil des Los-Einsatzes (25 Cent) kommt der Region zugute und unterstützt soziale Projekte, Vereine und gemeinnützige Organisationen.

„Mit der PS-Lotterie verbinden wir auf wunderbare Weise drei Aspekte: Persönliches Sparen, Gewinnchancen und soziales Engagement“, erklärt Jusmann. „So profitieren nicht nur die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst von einer sicheren finanziellen Zukunft, sondern auch die Region, die durch die Spenden an lokale Projekte und Initiativen gestärkt wird.“

Jetzt mitmachen und gewinnen!

PS-Lose sind in allen Geschäftsstellen der Sparkasse Vorderpfalz oder ganz bequem online unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/pslose erhältlich. Die Sparkasse Vorderpfalz bedankt sich bei allen, die an der PS-Lotterie teilgenommen haben und freut sich darauf, auch im kommenden Jahr weiterhin Glück und Gewinn in die Region zu bringen.

Über die Sparkasse Vorderpfalz

Als öffentlich-rechtliche Sparkasse unterscheidet sich das Geschäftsmodell der Sparkasse Vorderpfalz von den meisten Kreditinstituten. Seit ihrer Gründung vor knapp 200 Jahren unterstützt die Sparkasse Vorderpfalz ihre Kunden, die Wirtschaft, die Kultur und soziale Einrichtungen gleichermaßen. Sie steht für persönliche, individuelle und nachhaltige Finanzlösungen. Die Zufriedenheit ihrer Kunden, die Nähe zum Berater sowie eine ergebnisoffene Beratung ist für die Sparkasse Vorderpfalz Maßstab und Antrieb zugleich.

Gesellschaftlich engagiert: Das macht die Sparkasse Vorderpfalz aus

Als kommunal getragene und regional verankerte Sparkasse gehört es zu ihrer unternehmerischen Identität, gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben in ihrem Geschäftsgebiet zu unterstützen. Ein großer Teil der erwirtschafteten Erträge fließt wieder in Form von Spenden und Sponsoring sowie über ihre fünf selbständigen Stiftungen an Vereine, Schulen, Institutionen und ehrenamtlich wirkende Bürgerinnen und Bürger zurück. Allein im zurückliegenden Geschäftsjahr sind Fördergelder in Höhe von rund einer Million Euro geflossen. Damit hat sie in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis über 1000 soziale, kulturelle, gesellschaftliche, wissenschaftliche und sportliche Projekte begleitet. Daneben ist die Sparkasse Vorderpfalz wichtige Steuerzahlerin, Investorin, Ausbilderin und Arbeitgeberin.

Übrigens: Die Sparkassen-Finanzgruppe ist die größte Finanzgruppe Europas

Mit einem zusammengefassten Geschäftsvolumen von 3.330 Milliarden Euro bilden die Sparkassen gemeinsam mit ihren Verbundpartnern den größten Finanzdienstleister Europas. Zur Sparkassen-Finanzgruppe gehören 510 Unternehmen, davon allein 359 Sparkassen mit ihren rund 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Quelle: Bildunterschrift: Sparen, Gewinnen, Gutes tun – Sparkasse Vorderpfalz gratuliert Gewinnern aus der Region

Foto ©: S-Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG

Zuletzt aktualisiert am 16. Dezember 2025, 12:51