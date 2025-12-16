Ludwigshafen – Körperliche Auseinandersetzung in der Hauptstraße

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. In den frühen Morgenstunden des Dienstags (16.12.2025) kam es gegen 0:45 Uhr in der Hauptstraße in Rheingönheim, nahe der Benngewannstraße, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurde ein 32-jähriger Mann durch die Gase einer Reizgaspistole leicht verletzt. Zudem wurde sein Fahrzeug von bislang unbekannten Tätern beschädigt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Täter konnten bislang nicht festgestellt werden.

Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

