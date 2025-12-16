Ludwigshafen – Fiat Punto in der Schlesierstraße gestohlen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Im Zeitraum vom 14.12.2025, 13:00 Uhr, bis 15.12.2025, 6:50 Uhr, wurde ein Fiat Punto entwendet. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Schlesierstraße (Nähe Kärntner Straße) abgestellt. Wer kann Hinweise zum Diebstahl geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen. Autodiebe haben es in der Regel auf im Auto befindliche Wertsachen (z.B. Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone bzw. Bargeld oder Zahlungskarten) oder aber auf das Auto selbst abgesehen. Auch ältere Autos werden gestohlen, z.B. für eine Spritztour oder zum Begehen weiterer Straftaten.

– Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab – auch bei kurzer

Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf). Nur so ist im

Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert.

– Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten

– Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet,

nehmen Sie diese auch in Betrieb.

– Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen

mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert.

Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so

dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

– Verstecken Sie Ersatzschlüssel nicht am oder im Fahrzeug – auch

diese Verstecke sind den Dieben bekannt. Denken Sie daran: Nach

der Rechtsprechung ist das Zurücklassen eines Zweitschlüssels im

Fahrzeug eine grobe Fahrlässigkeit, die den Versicherer im Falle

des Auto-Diebstahls von der Leistung befreit.

– Lassen Sie keine Schlüssel unbeaufsichtigt in Jacken- bzw.

Manteltaschen zurück, wenn Sie diese in Gaststätten an der

Garderobe oder in Umkleidekabinen aufhängen.

– Wenn Ihnen ein Autoschlüssel entwendet wurde oder Sie ihn

verloren haben, fahren Sie umgehend zu Ihrer Fachwerkstatt. Dort

gibt es Möglichkeiten, den Schlüssel sofort zu sperren.

