Ludwigshafen – Festakt zur Amtseinführung von Prof. Dr. Klaus Blettner als Oberbürgermeister und Neujahrsempfang der Stadt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Neujahrsempfang der Stadt Ludwigshafen und ein Festakt mit einer Sondersitzung des Stadtrats bieten den Rahmen für die feierliche Amtseinführung des neuen Ludwigshafener Oberbürgermeisters Prof. Dr. Klaus Blettner am Mittwoch, 7. Januar 2026, 18 Uhr, im Pfalzbau.

Der förmlichen Ernennung, der Vereidigung und Amtseinführung durch Bürgermeister Andreas Schwarz schließt sich die Ansprache des neuen Oberbürgermeisters an. Für die Gebietskörperschaften und die Metropolregion Rhein-Neckar spricht Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht ein Grußwort, für die Fraktionen im Rat der Stadt Ludwigshafen tritt der Vorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion Dr. Peter Uebel an das Rednerpult, für die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung Ludwigshafen Personalratsvorsitzender Michael Steitz.

Mit der Übergabe der Neujahrsbrezel durch die Bäckerinnung folgt der Neujahrsempfang einer guten Tradition. Das Gleiche gilt für den musikalischen Rahmen: An diesem Abend singen die Kinder des Chores der Wittelsbach Grundschule zum Auftakt, dann spielt die Musikschule Ludwigshafen auf.

Bürger*innen, die an Festakt und Neujahrsempfang teilnehmen möchten, erhalten ab morgen, Mittwoch, 17. Dezember 2025, bis Dienstag, 23. Dezember 2025, Karten im Büro der Oberbürgermeisterin, Jaegerstraße 1, 4. Obergeschoss. Das Büro ist von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Aufgrund des hohen Interesses an der Veranstaltung empfiehlt es sich, sich frühzeitig um Einlasskarten zu kümmern.

Besucher*innen der Veranstaltung werden gebeten, möglichst nicht mit dem Auto anzureisen, da im Pfalzbau nur begrenzte Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 16. Dezember 2025, 15:45