Ludwigshafen – Dr. Andreas Gather wechselt in die Geschäftsführung der BG Klinik Ludwigshafen

Ludwigshafen, Metropolrgion Rhein-Neckar. Dr. med. Andreas Gather verstärkt zum 1. Januar 2026 die Geschäftsführung der BG Kliniken Ludwigshafen und Tübingen gGmbH. Gemeinsam mit Susanne Dieffenbach (Vorsitzende der Geschäftsführung) ist er künftig verantwortlich für die Führung der beiden Klinikstandorte Ludwigshafen und Tübingen und leitet im Schwerpunkt den Standort Ludwigshafen.

Reinhard Nieper, Konzerngeschäftsführer der BG Kliniken: „Andreas Gather bringt als Mediziner mit langjähriger Managementerfahrung – im Auftrag der gesetzlichen Unfallversicherung – alles mit, was es für die Leitung einer BG Klinik braucht. Mit ihm gewinnen wir einen qualifizierten Kollegen, der unsere BG Klinik in Ludwigshafen bereits in unterschiedlichen Funktionen stark mitgestaltet hat.“

Dr. Andreas Gather ist seit 2014 an der BG Klinik Ludwigshafen. Zunächst als Unfallchirurg und Notfallmediziner tätig, übernahm er früh Verantwortung für klinikübergreifende Aufgaben, unter anderem als Koordinator des Traumazentrums und des Alterstraumazentrums sowie für die universitäre Lehre. Im Mai 2023 wurde er zum Leiter des Ressorts Medizin berufen, im Juli 2023 übernahm er als Chefarzt die Leitung der Klinik für Interdisziplinäre Rettungs- und Notfallmedizin. Seit Juli 2023 ist er zudem – gemeinsam mit Susanne Dieffenbach – Geschäftsführer des Medizinischen Versorgungszentrums MVZ – Gesundheits­zentrum BG Klinik Ludwigshafen gGmbH. Dr. Gather ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Spezieller Unfallchirurg und trägt einen Master of Business Administration (MBA).

Innovatives Potenzial aktiv nutzen

Den Standort Ludwigshafen sieht Dr. Gather gut gerüstet für die Zukunft. Die bereits heute sehr gute regionale Vernetzung der Klinik – insbesondere in der Notfallversorgung und der Konzentration medizinischer Schwerpunkte in Zentren – möchte er weiter ausbauen und stärken. Die anstehende Krankenhausreform sieht Dr. Gather als Chance: „Wir werden die Weiterentwicklung des Standortes aktiv gestalten und mit innovativen Ansätzen, etwa im Bereich der Digitalisierung und Ambulantisierung, die Leistungsfähigkeit der Klinik in Ludwigshafen langfristig sichern. Ich freue mich sehr auf diese spannende Herausforderung!“

Susanne Dieffenbach ist seit 1994 im Gesundheitswesen tätig und wechselte 2008 zu den BG Kliniken. Seit 2014 ist sie in der Geschäftsführung für die Standorte Ludwigshafen und Tübingen tätig. Susanne Dieffenbach: „Unsere Unternehmenskultur lebt davon, dass wir Verantwortung teilen, Leistung fördern und Innovationen ermöglichen. Als Mitglied der Unternehmensleitung hat Andreas Gather die Entwicklung der BG Klinik Ludwigshafen insbesondere in der Digitalisierung vorangetrieben. Ich freue mich, gemeinsam mit Andreas Gather, die nachhaltige Entwicklung weiter zu gestalten und das Miteinander in der Klinik zu stärken.“

Bild: Susanne Dieffenbach (links), Dr. Andreas Gather (rechts).

Credit: BG Klinik Ludwigshafen / Miray Sarkbay

Quelle: BG Klinik Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 16. Dezember 2025, 12:47