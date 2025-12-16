Ludwigshafen – CDU-Stadtratsfraktion Ludwigshafen: Standortvereinbarung der BASF SE ist ein wichtiges Signal – Umsetzung und Verlässlichkeit bleiben entscheidend

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die CDU-Stadtratsfraktion Ludwigshafen sieht in der heute vorgestellten

neuen Standortvereinbarung der BASF SE ein bedeutendes Signal für den Standort Ludwigshafen und die Zukunft der Stadt. Die Vereinbarung bekräftigt die Rolle Ludwigshafens als Kernstandort des Unternehmens und setzt zugleich klare Leitplanken für Beschäftigung, Investitionen und Transformation.

„Diese Standortvereinbarung ist mehr als eine Absichtserklärung – sie ist ein politisch relevantes Bekenntnis der BASF SE zu Ludwigshafen“, erklärt der Vorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion, Dr. Peter Uebel. „In einer Zeit tiefgreifender wirtschaftlicher Umbrüche ist es entscheidend, dass unser größtes Unternehmen Verantwortung für den Standort und seine Beschäftigten übernimmt.“

Besonders hervorzuheben ist aus Sicht der CDU-Stadtratsfraktion der vereinbarte Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen für mindestens drei Jahre mit einer möglichen Verlängerung auf bis zu fünf Jahre. „Diese Zusage verschafft den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dringend benötigte Sicherheit“, so Dr. Uebel.

Auch die zugesagten Investitionen bewertet die Fraktion als grundsätzlich richtig und notwendig. Durchschnittliche Investitionen von rund zwei Milliarden Euro pro Jahr – bei einer garantierten Mindestinvestition von 1,5

Milliarden Euro am Standort Ludwigshafen – seien ein wichtiges Signal.

„Jetzt kommt es darauf an, dass diese Mittel tatsächlich in Zukunftsfähigkeit, Modernisierung und Wertschöpfung hier vor Ort fließen“, betont Dr.Uebel. „Der Standort Ludwigshafen muss im Wettbewerb innerhalb des Unternehmens dauerhaft gestärkt werden.“

Die CDU-Stadtratsfraktion sieht zugleich die Stadt in einer aktiven Rolle. „Unternehmerische Entscheidungen liegen bei der BASF SE. Aber die Politik hat die Verantwortung, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass Investitionen möglich und attraktiv bleiben“, erklärt Dr. Uebel. Dazu gehörten leistungsfähige Infrastruktur, zügige und rechtssichere Genehmi-

gungsverfahren, eine verlässliche Sicherheitsarchitektur sowie eine vorausschauende Stadtentwicklung.

„Partnerschaft bedeutet für uns Dialog auf Augenhöhe – aber auch eine klare Erwartungshaltung“, so Dr. Uebel abschließend. „Die BASF SE prägt Ludwigshafen wirtschaftlich, sozial und historisch. Deshalb werden wir die

Umsetzung der Vereinbarung aufmerksam begleiten. Unser Anspruch ist eindeutig: Verlässlichkeit, Transparenz und konkrete Maßnahmen, die Arbeitsplätze sichern und Ludwigshafen als starken Standort erhalten.“

Zuletzt aktualisiert am 16. Dezember 2025, 10:08