Ludwigshafen – Betrunkener Autofahrer fährt auf Gleisbett – Führerschein sichergestellt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Montagabend (15.12.2025) in Ludwigshafen für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz gesorgt. Der 43-Jährige fuhr mit seinem Pkw auf ein Gleisbett und musste schließlich abgeschleppt werden.

Unfall auf der Berliner Straße am Kreisverkehr Schützenstraße

Gegen 18 Uhr befuhr der Mann die Berliner Straße in Richtung Innenstadt. Am Kreisverkehr Schützenstraße geriet er beim Abbiegen auf das Gleisbett in der Bleichstraße. Dort setzte der Autofahrer seine Fahrt noch rund 100 Meter fort, bis das Fahrzeug aufsaß und nicht mehr fahrbereit war.

Ein Abschleppdienst musste das Auto bergen. Nach Angaben der Polizei entstand weder am Fahrzeug noch an den Gleisen ein Sachschaden.

Atemalkoholtest zeigt über 1 Promille

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab 1,08 Promille. Der Mann wurde zur Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem stellten die Einsatzkräfte den Führerschein sicher.

Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr

Gegen den 43-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ihm drohen eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren. Darüber hinaus wird die Führerscheinstelle die Fahreignung des Mannes überprüfen.

Polizei warnt vor Alkohol am Steuer

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass Alkohol und andere berauschende Mittel eine der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr sind. Wer unter Alkoholeinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer.

Zuletzt aktualisiert am 16. Dezember 2025, 15:20