Ludwigshafen – BASF verkauft Geschäft für optische Aufheller an Catexel

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar / Wiesbaden. BASF verkauft Geschäft für optische Aufheller an Catexel

Catexel baut Portfolio für Waschmittelindustrie weiter aus

Transaktion ist Teil der strategischen Transformation der BASF

Das Closing wird für das erste Quartal 2026 erwartet

BASF und Catexel haben eine Vereinbarung über den Verkauf des BASF-Geschäftes für optische Aufheller – einem Inhaltsstoff für Waschmittelformulierungen – unterzeichnet. Das Geschäft ist derzeit Teil des BASF-Unternehmensbereichs Care Chemicals. Über die finanziellen Details der Transaktion haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2026 erwartet.

Die Transaktion umfasst das internationale Geschäft einschließlich der Produktion für optische Aufheller am Standort Monthey, Schweiz, sowie rund 80 Mitarbeitende.

Die Veräußerung ist Teil der strategischen Weiterentwicklung von BASF. „Im Rahmen unserer ‚Winning Ways‘-Strategie steuern wir unser Portfolio aktiv und setzen klare Prioritäten. Mit Catexel wird ein engagierter und fokussierter neuer Eigentümer das Geschäft weiterentwickeln und so dessen Potenzial heben“, sagt Mary Kurian, President Care Chemicals.

Catexel ist die Care-Chemicals-Plattform der International Chemical Investors Group (ICIG) und spezialisiert auf hochwertige Spezialchemikalien für Wasch- und Reinigungsmittel, Körperpflege sowie industrielle Anwendungen. Mit der Übernahme des Geschäftes und der Produktion von optischen Aufhellern setzt Catexel ein klares strategisches Signal: Das Unternehmen erweitert sein Portfolio, um Kunden ein noch breiteres Spektrum an Premium-Inhaltsstoffen für Waschmittel anzubieten und seine Position als verlässlicher Partner im Markt weiter auszubauen.

Dr. Alexander Snell, Präsident & CEO von Catexel, betont: „Diese Akquisition ist ein weiterer Meilenstein für Catexel. Die hochmoderne Produktionsanlage und das erfahrene Team in der Schweiz bilden die Basis für nachhaltiges Wachstum und Innovation. Damit stärken wir unsere Position als zuverlässiger Partner und treiben unsere strategische Ausrichtung konsequent voran.“

BASF bleibt einer der führenden Anbieter und Innovatoren von Inhaltsstoffen für die Anwendung in Wasch- und Reinigungsmittelformulierungen für den Haushalt sowie in der institutionellen und industriellen Reinigung.

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.

Quelle BASF

Zuletzt aktualisiert am 16. Dezember 2025, 15:27