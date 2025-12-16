Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Überblick der Entsorgungstermine: Wann wird der Weihnachtsbaum gesammelt? An welchem Tag findet die Glassammlung statt? Der Entsorgungsbetrieb Landau (EWL) unterstützt auch in diesem Jahr die Bürgerinnen und Bürger mit einem aktualisierten Entsorgungskalender.

Noch vor Jahreswechsel wird dieser an alle Landauer Haushalte verteilt. „Unser Kalender bietet in bewährter Qualität eine Übersicht über alle Entsorgungstermine in Landau“, erläutert Andreas Fischer, Abfallberater beim EWL. Sollte der Kalender bis zum 29. Dezember nicht zugestellt sein, können Exemplare von Anfang bis Mitte Januar nachbestellt werden, indem Sie die Service-Rufnummer 06341 55620 kontaktieren.

Entsorgungskalender auch im iCal-Format

Der digitale Abfallkalender ist ein praktisches Tool, das dabei hilft, alle Entsorgungstermine im Blick zu behalten. Er lässt sich mühelos in den persönlichen Kalender auf dem Smartphone integrieren, sodass Ihre Abfuhrtermine neben anderen wichtigen Terminen wie Friseurbesuchen, Arztterminen oder Familiengeburtstagen angezeigt werden.

Der digitale Kalender sowie der umfassende Entsorgungsratgeber (PDF Datei) stehen auf der Internetseite zur Verfügung.

Für diejenigen, die den Ratgeber lieber in gedruckter Form erhalten möchten, kann ein Exemplar in der Georg Friedrich Dentzel Straße 1 beim EWL abgeholt oder im Ausnahmefall per Post zugesendet werden ( Kontaktaufnahme über abfallberatung@landau.de).

Ein besonderes Highlight ist das Abfall-ABC, das unter www.ew-landau.de/Abfall/Abfall-ABC ständig aktualisiert zur Verfügung steht. So behalten Bürgerinnen und Bürger stets den Überblick in Sachen Entsorgung.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 16. Dezember 2025, 21:14