Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Rund um die Feiertage gibt es wieder stimmungsvolles Programm in der Altstadt Heppenheims. –

Am ersten Weihnachtsfeiertag, dem 25.12.2025, findet im Anschluss an den Gottesdienst (ca. 11:15 Uhr) auf dem historischen Marktplatz das traditionelle Weihnachtskonzert statt. In diesem Jahr gestaltet dieses der PopChor 21 des Liederkranz Hambach unter Leitung von Jürgen Rutz. Der Eintritt ist frei.

Das Museum Heppenheim ist am 25. und 26. Dezember jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Am Freitag, den 26. Dezember besteht um 14:00 Uhr die Möglichkeit an einer Führung durch die Dauerausstellung teilzunehmen. Die steinzeitlichen Siedlungsspuren werden ebenso thematisiert wie die Bedeutung Heppenheims im Kurmainzer Erzbistum bis hin zu prägenden Ereignissen des 20. Jahrhunderts. Dabei erhalten die Besucherinnen und Besucher spannende Einblicke in das Alltagsleben der Bevölkerung. Für Kinder ab 8 Jahren gibt es ebenfalls am 26. Dezember um 14:00 Uhr einen zweistündigen Workshop, bei dem die Kids ihre eigene „Laterna Magica“ mit einem Bildstreifen bauen können. So bringen sie etwas Licht in die dunkle Jahreszeit. Führung und Workshop sind kostenfrei, der Eintritt in das Museum beträgt 2,00 €. Eine Voranmeldung über museum@stadt.heppenheim.de ist erforderlich. Sehenswert ist auch die Sonderausstellung „Elena Kozlova – AUFTAUCHEN“. In ihrer abstrakten Malerei lässt Kozlova die Oberfläche selbst zum Experimentierfeld werden: Schichtungen, Spuren und Strukturen entfalten eine haptische Präsenz, die den Blick über das reine Sehen hinausführt. Das Team des Museums freut sich über zahlreiche kleine und große Gäste.

Um die dunklen Raunächte zwischen den Jahren ranken sich jahrhundertealte Bräuche und Weissagungen. Sie stammen aus einer Zeit in der viele Naturphänomene noch nicht wissenschaftlich erklärbar waren und auf Geister wie die „Percht“ oder die „Wilde Jagd“ zurückgeführt wurden. In dieser magischen Mittwinterzeit ziehen vom 26. bis zum 31.12.2025 täglich um 19:00 Uhr Gewandete mit Laterne und Leiter durch die Heppenheimer Altstadt, um Sagen aus längst vergangener Zeit zu erzählen. Bei den beliebten Raunachtführungen auf dem Heppenheimer Laternenweg sind jedes Jahr andere Wintergeschichten zu hören. Die Teilnahmegebühr beträgt 6,00 € für Erwachsene und 3,00 € für Kinder. Treffpunkt ist der Marktplatz. Außerdem wird es in diesem Jahr am 27.12.2025 um 17:00 Uhr wieder eine Kinderlaternenführung geben. Treffpunkt für die Kinderführung ist vor dem Kurmainzer Amtshof (Amtsgasse 5). Die Teilnahmegebühr beträgt 3,00 € pro Kind. Eine erwachsene Begleitperson ist kostenfrei. Eine Voranmeldung zu den Führungen ist nicht erforderlich. Geschenkgutscheine sind in der Tourist Information erhältlich.

Quelle: Stadt Heppenheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Dezember 2025, 21:04