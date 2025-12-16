Heppenheim lädt Bürgerinnen und Bürger zum Neujahrsempfang ein

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zum Neujahrsempfang der Kreisstadt Heppenheim am Sonntag, den 11. Januar 2026, ab 11:15 Uhr laden Stadtverordnetenvorsteherin Susanne Benyr und Bürgermeister Rainer Burelbach die Bürgerinnen und Bürger ganz herzlich in den Kurfürstensaal (Kurmainzer Amtshof, Amtsgasse 5) ein. Gemeinsam möchten sie auf das vergangene Jahr zurückblicken und voraus schauen auf neue Projekte und Initiativen.

Die Veranstaltung wird musikalisch umrahmt von Schülerinnen und Schülern der städtischen Musikschule. Bürgermeister und Stadtverordnetenvorsteherin freuen sich auf zahlreiche Gäste und interessante Gespräche im Rahmen des Empfanges.

Die Besucherinnen und Besucher werden gebeten, die in der Altstadt geltenden Parkregelungen zu beachten.

Quelle: Stadt Heppenheim

