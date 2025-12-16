Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auch über die festlichen Tage und den Jahreswechsel ist die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) für ihre Kundinnen und Kunden in Heidelberg unterwegs. Während der Feiertage wird das Angebot gezielt angepasst.

Ein detaillierter Überblick über die Angebotsänderungen und Zusatzfahrten sind in der rnv Start.Info-App abrufbar.

Heiligabend

bis etwa 15 Uhr: Verkehr nach Samstagsfahrplan

zwischen etwa 15 Uhr und etwa 18 Uhr: Verkehr nach Sonn- und Feiertagsfahrplan

nach 18 Uhr: Moonliner-Verkehr mit den Linien M1, M2, M3 und M5 und durchgehendem Nachtverkehr

Zusätzliche Änderungen:

bis 15 Uhr: Betrieb der Linie 5 im 20-Minuten-Takt, danach Sonn- und Feiertagsfahrplan

ab 20 Uhr: Betrieb der Linie 23 im 60-Minuten-Takt

ab 19 Uhr: Betrieb der Linie 34 zwischen HD Hauptbahnhof und Wilhelmsfeld im 60-Minuten-Takt

ab 19 Uhr: Betrieb der Linie 35 zwischen Bismarckplatz und Neckargemünd im 60-Minuten-Takt

zwischen etwa 19 Uhr und 24 Uhr: zusätzliche Fahrten der Linie M2 nach Eppelheim Kirchheimer Straße

Betrieb der Linie M4 erst ab 1 Uhr des Folgetages

1. und 2. Weihnachtsfeiertag

bis 18 Uhr: Verkehr nach Sonn- und Feiertagsfahrplan

nach 18 Uhr: Betrieb wie an Heiligabend (mit zusätzlichen Änderungen, siehe oben)

Silvester

ganztägig: Verkehr nach Samstagsfahrplan

Zusatzfahrten im Abendverkehr

Neujahr

ganztägig: Verkehr nach Sonn- und Feiertagsfahrplan

