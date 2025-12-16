Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach der umfassenden Sanierung öffnet das Konzerthaus Stadthalle am Sonntag, 1. Februar 2026, von 9.30 bis 16.30 Uhr wieder seine Türen für die Bürgerinnen und Bürger. Bei mehreren Führungen können die Besucherinnen und Besucher die Stadthalle erkunden und die „gute Stube“ in neuem Glanz erleben. Nebenan am Neckarlauer besteht die Möglichkeit, sich bei Essen und Getränken zu erschwinglichen Preisen zu stärken. Für die Teilnahme an der Eröffnung der Stadthalle ist aus Kapazitätsgründen eine Anmeldung erforderlich – Interessierte können sich im Januar über das Theater und Orchester für kostenfreie Tickets anmelden. Nähere Infos folgen. Weitere Führungen sind im Jahr 2026 geplant.

Ab 20 Uhr folgt am 1. Februar das „Eröffnungskonzert Konzerthaus Stadthalle Heidelberg“ des Philharmonischen Orchesters Heidelberg unter Leitung seines Generalmusikdirektors Mino Marani. Auf dem Programm stehen Johannes Brahms „Konzert D-Dur für Violine und Orchester op. 77“ sowie Ludwig van Beethovens „Sinfonie Nr. 5 c-Moll op. 67“. Konzerttickets werden über die Rhein-Neckar-Zeitung verlost. Am Dienstag, 3. Februar, findet ab 20 Uhr das Konzert „Neuer Glanz“ des Philharmonischen Orchesters Heidelberg statt – mit Mozarts Ouvertüre zu „Le Nozze de Figaro“, Brahms Violinkonzert D-Dur und Beethovens 5. Sinfonie. Tickets gibt es ab Mittwoch, 17. Dezember 2025, online unter www.theaterheidelberg.de.

Die Sanierung der Stadthalle wird noch 2025 bis auf wenige Restarbeiten abgeschlossen. Die Neugestaltung des Montpellierplatzes ist nahezu beendet. Dort entsteht eine attraktive Grünfläche mit hoher Aufenthaltsqualität, mehr begrünten Flächen und Bäumen sowie zusätzlichen Sitzmöglichkeiten. Zuletzt wurden unter anderem der Rasen angelegt, Stauden- und Gehölzpflanzungen vorgenommen und die Wegebeleuchtung installiert.

Die Projektleitung für die Sanierung des Konzerthauses Stadthalle hat die Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH Heidelberg (GGH) inne, in enger Abstimmung mit der Betreiberin Heidelberger Kultur- und Kongressgesellschaft und dem Architektenbüro Waechter + Waechter.

Sanierung nur dank des einzigartigen Engagements von Wolfgang Marguerre möglich

Die umfassende Sanierung der Stadthalle ist nur dank des einzigartigen Engagements des Heidelberger Ehrenbürgers Wolfgang Marguerre möglich. Gemeinsam mit seiner Familie und seinem Unternehmen Octapharma deckt er in vollem Umfang den Kostenrahmen für die Sanierung in Höhe von 57 Millionen Euro. Mehr Information rund um die Sanierung gibt es im Internet unter www.stadthalle.heidelberg.de.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 16. Dezember 2025, 21:44