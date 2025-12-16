Frankenthal schafft rund 350 neue Kita-Plätze

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Neubauten am Ostparkstadion und Kita-Integration in der Daniel-Bechtel-Straße

Beschleunigte Verfahren, bereichsübergreifende Zusammenarbeit und gezielte Investitionen

Frankenthal baut seine frühkindlichen Betreuungsangebote deutlich aus. Beschleunigte Planungs- und Entscheidungsprozesse sowie eine enge, bereichsübergreifende Zusammenarbeit innerhalb der Stadtverwaltung machen es möglich, dass am Ostparkstadion zwei moderne Kindertagesstätten schneller fertiggestellt werden als ursprünglich geplant. Eine weitere Kita wird im Rahmen des Um- und Erweiterungsbaus des Aldi-Marktes in der Daniel-Bechtel-Straße realisiert. Zusammen schaffen diese Projekte rund 350 zusätzliche Betreuungsplätze, die die Versorgungsquote der Stadt nachhaltig verbessern.

Oberbürgermeister und Personaldezernent Dr. Nicolas Meyer betont die Bedeutung der Maßnahmen für Familien und Arbeitswelt gleichermaßen: „Als Familienvater weiß ich, wie entscheidend ein verlässlicher Kita-Platz für den Alltag ist – nicht nur für Eltern, sondern auch für Großeltern, die häufig unterstützen. Deshalb schaffen wir nicht nur neue Räume, sondern vor allem konkrete Lösungen. Mit rund 350 zusätzlichen Plätzen entlasten wir Familien spürbar und geben zugleich Arbeitgebern die nötige Planungssicherheit, damit sie nicht auf Personal verzichten müssen.“

Beigeordneter Bernd Leidig, zuständig für die Bereiche Familie, Jugend und Soziales und Ge-bäude und Grundstücke, ergänzt: „Der Bedarf an Kita-Plätzen wächst seit Jahren kontinuier-lich. Mit den neuen Einrichtungen reagieren wir entschlossen darauf und schaffen die Kapazi-täten, die Familien heute benötigen. Gleichzeitig setzen wir auf moderne pädagogische Kon-zepte, attraktive Räume und gut ausgestattete Teams. Damit stärken wir die Qualität – nicht nur die Quantität – unserer frühkindlichen Bildung.“

Die beiden Einrichtungen am Ostparkstadion bieten moderne Innenräume, großzügige Außenflächen und ein pädagogisch zeitgemäßes Konzept. Nach aktuellem Stand sollen beide Kitas früher als ursprünglich vorgesehen eröffnen: Die erste bereits im Herbst 2026, die zweite voraussichtlich Anfang 2027.

Im Zuge des Um- und Erweiterungsbaus des Aldi-Marktes in der Daniel-Bechtel-Straße wird eine zusätzliche Kita entstehen. Eröffnet werden soll diese dritte neue Kita im Jahr 2028.

Investitionen und Personal

Für den Ausbau der Kindertagesbetreuung stellt die Stadt insgesamt rund 16,5 Millionen Euro bereit. Die Mittel sind im Doppelhaushalt 2026/2027 verankert. Parallel dazu stärkt die Stadt die personelle Basis nachhaltig: Ebenfalls im Doppelhaushalt sind 50 neue Vollzeitstellen für den Kita-Bereich vorgesehen.

Damit neue Betreuungsangebote im Alltag der Familien tatsächlich wirken können, treibt die Stadt die Personalgewinnung zielgerichtet voran. Im Mittelpunkt steht dabei, ausreichend qualifizierte Erzieherinnen und Erzieher für die Arbeit mit den Kindern zu gewinnen. Dazu gehören Kooperationen mit Fachschulen und Ausbildungsstätten, die gezielte Ansprache von Fachkräften und Quereinsteigenden, eine städtische Personalmarketingkampagne sowie vereinfachte und beschleunigte Einstellungsprozesse und weitere Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität.

Oberbürgermeister und Personaldezernent Dr. Meyer betont: „Ein Kita-Platz ist nur dann etwas wert, wenn auch die Menschen da sind, die sich mit Herz und Kompetenz um die Kinder kümmern. Genau darauf richten wir unseren Fokus.“

