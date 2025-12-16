Frankenthal – Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugen gesucht



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Unbekannte gelangten am Montag, den 15.12.2025, zwischen 16:15 Uhr und 18:50 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Verdistraße (Ecke Händelstraße) in Frankenthal.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde aus dem Inneren nichts entwendet. Der entstandene Gebäudeschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Wer kann Hinweise geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 16. Dezember 2025, 21:37