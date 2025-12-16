Bürstadt – Church in Colors am 02.01.2026

Bürstadt. Am Freitag, 02. Januar 2026, kommt Church in Colors erstmals nach Bürstadt. In der St. Michael-Kirche erwartet das Publikum nicht etwa ein klassisches Kirchenkonzert, sondern ein musikalisches Erlebnis, das Popmusik, Licht und Raum auf neue Weise miteinander verbindet.

Bei Church in Colors verschmelzen kraftvolle Popsongs mit der besonderen Architektur der Kirche. Der Raum wird Teil der Show: Licht, Farben und Musik greifen ineinander, LED-Armbänder lassen das Publikum selbst Teil des Geschehens werden. Die Atmosphäre ist mitreißend, emotional und überraschend – und genau das macht dieses Format so außergewöhnlich.

Die Konzerte leben von Dynamik. Ruhige, berührende Momente wechseln sich ab mit starken, energiegeladenen Passagen. Das Publikum hört nicht nur zu, es geht mit, lässt sich anstecken, singt mit, erlebt Musik gemeinsam. Genau diese Mischung sorgt dafür, dass die aktuelle Church-in-Colors-Tour nahezu überall ausverkauft ist.

Musikalisch stehen bekannte Popsongs im Mittelpunkt, neu arrangiert für diesen besonderen Rahmen. Songs von Coldplay, U2, Johannes Oerding und John Malsk sind Teil des Programms – große Melodien, starke Texte und ein Sound, der im Kirchenraum eine ganz eigene Kraft entwickelt.

Auf der Bühne steht der Rheinland-Pfälzische Landesmusikpreisträger und Sänger Oliver Dums mit seiner Band, die das Zusammenspiel aus Nähe und Energie perfekt beherrscht. Präzise, emotional und immer im direkten Kontakt mit dem Publikum entsteht ein Abend, der packt und mitnimmt.

Mit dem Premierenkonzert in Bürstadt kommt Church in Colors erstmals in die St. Michael-Kirche. Ein Abend für alle, die Popmusik lieben und sie in einem Raum erleben wollen, in dem sie noch intensiver wirkt als anderswo. Tickets für das außergewöhnliche Event gibt es online unter www.pfalzshow.de

Einlass: 19:30 Uhr Beginn: 20:00 Uhr

