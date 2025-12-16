  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Achtung 7 600x330
16.12.2025, 15:36 Uhr

Brühl – Etwa drei Dutzend Weihnachtsbäume gestohlen

Achtung 7 600x330Brühl / Rhein-Neckar-Kreis / Mannheim (ots) Wenig besinnlich zeigten sich Einbrecher im Zeitraum zwischen Samstag, 18:30 Uhr, und Montag, 08:20 Uhr. Wie sich herausstellte, entwendeten die Weihnachtsmuffel eine größere Anzahl an Weihnachtsbäumen, die auf einem Parkplatz in der Mannheimer Landstraße gelagert waren. Die genaue Anzahl der gestohlenen Bäume lässt sich momentan noch nicht abschließend beziffern.
Um an die begehrte Beute zu gelangen, soll die Täterschaft die Umzäunung überstiegen und anschließend die Bäume, vermutlich mit einem Fahrzeug, abtransportiert haben. Nähere Informationen zum Diebstahlschaden sowie zu den Tätern liegen bislang noch nicht vor und sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die durch den Polizeiposten Brühl geführt werden. Zeugen, die verdächtige Personen oder einen gut beladenen „Weihnachtstransporter“ in Tatortnähe beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06202 / 71282 (08-16 Uhr) oder Tel.: 0621 / 83397-0 (Polizeirevier Mannheim-Neckarau) zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 16. Dezember 2025, 15:36

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • VIDEO: VERLEIHUNG RHEINNECKAR HELDENAWARDS 2025

    INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Germersheim – LKW-Anhänger umgekippt

    • Germersheim – LKW-Anhänger umgekippt
      Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am 16.12.2025 um 14.15 Uhr befuhr ein 43-jähriger LKW-Fahrer die Konrad-Nolte-Straße und wollte auf die Sondernheimer Straße abbiegen. Beim Abbiegevorgang fiel der geladene Containeranhänger um und landete auf dem neben der Fahrbahn befindlichen Fahrradweg. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 20.000 EUR. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Fahrbahn ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Festakt zur Amtseinführung von Prof. Dr. Klaus Blettner als Oberbürgermeister und Neujahrsempfang der Stadt

    • Ludwigshafen – Festakt zur Amtseinführung von Prof. Dr. Klaus Blettner als Oberbürgermeister und Neujahrsempfang der Stadt
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Neujahrsempfang der Stadt Ludwigshafen und ein Festakt mit einer Sondersitzung des Stadtrats bieten den Rahmen für die feierliche Amtseinführung des neuen Ludwigshafener Oberbürgermeisters Prof. Dr. Klaus Blettner am Mittwoch, 7. Januar 2026, 18 Uhr, im Pfalzbau. Der förmlichen Ernennung, der Vereidigung und Amtseinführung durch Bürgermeister Andreas Schwarz schließt sich die ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – BASF verkauft Geschäft für optische Aufheller an Catexel

    • Ludwigshafen – BASF verkauft Geschäft für optische Aufheller an Catexel
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar / Wiesbaden. BASF verkauft Geschäft für optische Aufheller an Catexel INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Catexel baut Portfolio für Waschmittelindustrie weiter aus Transaktion ist Teil der strategischen Transformation der BASF Das Closing wird für das erste Quartal 2026 erwartet BASF und Catexel haben eine Vereinbarung über den Verkauf des BASF-Geschäftes für optische Aufheller ... Mehr lesen»

      • Mutterstadt – Fünfte Verlegung von Stolpersteinen durch den Künstler Gunter Demnig

    • Mutterstadt – Fünfte Verlegung von Stolpersteinen durch den Künstler Gunter Demnig
      INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Am 20. November kam der Künstler Gunter Demnig wieder nach Mutterstadt, um 16 weitere Stolpersteine in Gedenken an NS-Opfer zu setzen. Es liegen nun 94 Erinnerungssteine und eine „Stolperschwelle“ auf Mutterstadts Gehwegen. Seit 2021 beteiligt sich Mutterstadt an dem Kunstprojekt STOLPERSTEINE, das Demnig 1996 ins Leben gerufen hat. Über 116 000 Steine ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Vorzeitiges Weihnachtsgeschenk: Sparkasse Vorderpfalz gratuliert zwei Glückspilzen zu Gewinnen der PS-Lotterie

    • Ludwigshafen – Vorzeitiges Weihnachtsgeschenk: Sparkasse Vorderpfalz gratuliert zwei Glückspilzen zu Gewinnen der PS-Lotterie
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die PS-Lotterie der Sparkasse Vorderpfalz bringt in der besinnlichen Vorweihnachtszeit doppelte Freude: Zwei glückliche Gewinner aus der Region können sich in der Dezemberauslosung 2025 über einen Gewinn in Höhe von 5.000 Euro und 2.500 Euro freuen! „Ein perfekter Festtagskick für die Gewinner und eine zusätzliche Portion Vorfreude auf die Feiertage“, sagt ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Übernachtungssteuer wird zum 1. Januar 2026 eingeführt

    • Ludwigshafen – Übernachtungssteuer wird zum 1. Januar 2026 eingeführt
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Stadtrat der Stadt Ludwigshafen am Rhein hat in seiner Sitzung am Montag, 15. Dezember 2025, die Satzung zur Erhebung einer Übernachtungssteuer beschlossen. Die neue Steuer tritt zum 1. Januar 2026 in Kraft. Die Übernachtungssteuer ist eine örtliche Aufwandsteuer. Besteuert wird der Aufwand des Beherbergungsgastes für entgeltliche Übernachtungen in einem Beherbergungsbetrieb ... Mehr lesen»

      • Rhein-Pfalz-Kreis – Den Mutterstadtern zum Gruß – fünfzig Jahre Amtsblatt

    • Rhein-Pfalz-Kreis – Den Mutterstadtern zum Gruß – fünfzig Jahre Amtsblatt
      INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote In dem zu Ende gehenden Jahr 2025 ist es sicherlich interessant, einen Blick zurück, auf das Jahr 1975, zu werfen um zu sehen, was vor fünfzig Jahren in und für die Gemeinde Mutterstadt wichtig war. Ortschronist Volker Schläfer hat dafür im Gemeindearchiv recherchiert. Das zweifelsohne wichtigste Ereignis des Jahres war am 10. ... Mehr lesen»

      • Mutterstadt – Richtfest am KinderCampus Mutterstadt

    • Mutterstadt – Richtfest am KinderCampus Mutterstadt
      INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Am 2.12. wurde ein wichtiger Meilenstein gefeiert: der Rohbau des neuen KinderCampus! In der zukünftigen Mensa kamen Vertreter aus Politik, Verwaltung, Planung und Bau zusammen, um den gemeinsamen Fortschritt mit einem kleinen, symbolischen Richtfest zu würdigen. Der KinderCampus entsteht auf dem Gelände des ehemaligen Bauhofs im Herzen der Gemeinde, als moderne Kita ... Mehr lesen»

      • Mutterstadt – Ehrungen und Beförderungen bei der Feuerwehr

    • Mutterstadt – Ehrungen und Beförderungen bei der Feuerwehr
      INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Beim Ehrungsabend der Freiwilligen Feuerwehr Mutterstadt am 15.12.2025 konnte Bürgermeister Thorsten Leva, gemeinsam mit dem stellvertretenden Wehrleiter Niels Schmidt, wieder zahlreiche Beförderungen nach erfolgreich abgeschlossenen Lehrgängen sowie Ehrungen anlässlich von Dienstjubiläen bei den Feuerwehrangehörigen vornehmen. Sven Doppler, Christoph Herrmann, Stefan Morlock und Niels Schmidt wurden für 25 Jahre aktiven Dienst bei der ... Mehr lesen»

      • Südliche Weinstraße – Gemeinsame Aktion gegen K.O.-Tropfen: Große Resonanz – und erschütternde Erfahrungsberichte

    • Südliche Weinstraße – Gemeinsame Aktion gegen K.O.-Tropfen: Große Resonanz – und erschütternde Erfahrungsberichte
      Südliche Weinstraße / Landkreis Germersheim / Landau. Vor kurzem haben die Gleichstellungsbeauftragten der Südlichen Weinstraße, des Landkreises Germersheim sowie der Stadt Landau in der Pfalz gemeinsam mit dem FrauenZentrum Aradia e.V. an einem Freitagabend eine Aufklärungs- und Präventionsaktion zum Thema K.O.-Tropfen in der Landauer Innenstadt durchgeführt. Dabei wurden Informationsmaterialien, Teststreifen zur Erkennung verdächtiger Substanzen sowie ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Dezember 2025
    M D M D F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com