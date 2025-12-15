Worms – Hochschule Worms vergibt Deutschlandstipendien an 20 herausragende Studierende

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Hochschule Worms feierte am Dienstag, den 25. November die Vergabe des Deutschlandstipendiums. In diesem Jahr konnten insgesamt 17 Stipendien an 20 Studierende verliehen werden, die sich durch exzellente Leistungen und außergewöhnliches gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet haben. Die Veranstaltung brachte Studierende, Förderer und die Hochschule zusammen und bot Gelegenheit für persönlichen Austausch. Besonders erfreulich war die Anwesenheit zahlreicher Förderer, darunter Vertreterinnen und Vertreter der Volksbank Alzey-Worms eG, der Rheinhessen Sparkasse, der Schmid Systemtechnik GmbH, FIEGE, des Alumni Club Worms sowie des Förderkreises der Hochschule Worms. Sie nutzten die Gelegenheit, die Stipendiatinnen und Stipendiaten persönlich kennenzulernen. Auch die BASF war als dualer Partner im Fachbereich Informatik vertreten. Zwei der ausgezeichneten Studierenden sind dort beschäftigt – ein sichtbares Zeichen für die enge und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Unternehmen. In seiner Begrüßungsrede betonte Vizepräsident Prof. Dr. Michael Graef die Bedeutung des Deutschlandstipendiums: „Es würdigt nicht nur herausragende akademische Leistungen, sondern auch das gesellschaftliche Engagement unserer Studierenden – und eröffnet ihnen wertvolle Chancen für ihre Zukunft.“ Die Hochschule Worms ist stolz auf ihre Stipendiatinnen und Stipendiaten und dankt den Förderern für ihre verlässliche Unterstützung. Zugleich richtet die Hochschule den Blick nach vorne: Ziel ist es, weitere Partner zu gewinnen, um künftig noch mehr Stipendien vergeben und damit noch mehr junge Talente fördern zu können.

Quelle

Fotografin / Natalie Kunter

Zuletzt aktualisiert am 15. Dezember 2025, 11:09