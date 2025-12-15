Weinheim – Weinheimer Kita mit großem Herzen -„Bürgerpark“ beteiligte sich wieder an „Weihnachtspäckchen-Konvoi“ – Gespräche über Nächstenliebe

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Auch in diesem Jahr hat sich die städtische Kita „Bürgerpark“ wieder mit viel Engagement und Herz an der Aktion „Weihnachtspäckchen-Konvoi“ beteiligt. Wochenlang wurde in den Gruppen gesammelt, verpackt und gebastelt. Viele Familien brachten zusätzlich liebevoll gepackte Päckchen von zuhause mit und unterstützten die Aktion damit auf besonders schöne Weise. Kinder und Erwachsene sorgten so für zahlreiche Weihnachtspakete, die dann auf die Reise zu Kindern in osteuropäischen Ländern gehen – zu Kindern, die oft in schwierigen Lebenssituationen groß werden und für die ein Geschenk zu Weihnachten keine Selbstverständlichkeit ist. Bürgerpark-Leiterin Jacqueline Bergmann erklärte: „Die Aktion bot für unsere Kita-Gemeinschaft einen wertvollen Anlass, über Nächstenliebe, Solidarität und das Teilen zu sprechen. Die Kinder erfuhren dabei auf ganz praktische Weise, wie schön es ist, anderen eine Freude zu machen.“ Sie bedankte sich mit den Worten: „Wir sind stolz auf die großartige Unterstützung durch unsere Kita-Familien und danken allen, die diese wunderbare Aktion möglich gemacht haben. Gemeinsam haben wir gezeigt, wie viel Gutes entstehen kann, wenn viele Hände und Herzen zusammenwirken. Beim Anblick der vielen bunt verpackten Geschenkpakete war die Begeisterung groß – und der Gedanke, dass jedes einzelne davon ein Kinderlächeln zaubern wird, erfüllte alle mit Wärme.

