Weinheim – Viele Schenker machen zu Weihnachten wieder Kinder glücklich

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Geschenk mit dem Lächeln – Bürgerstiftung, Stadt Weinheim und viele Schenker machen zu Weihnachten wieder Weinheimer Kinder glücklich – Rekord von 421 Wünschen – So viel steht fest wie ein Weihnachtsbaum: Der Bedarf lässt nicht nach. Immer mehr Kinder aus bedürftigen Familien füllen einen Wunschzettel aus, weil sich ihre Eltern diese Geschenke nicht leisten können. Wie gut, dass es seit nunmehr 16 Jahren die Aktion der Bürgerstiftung Weinheim gibt, die unter dem Motto „Das Geschenk mit dem Lächeln“ Kinder mit Weihnachtswünschen die Möglichkeit gibt, ihre Wünsche an Weihnachtsbäume in Weinheimer Geschäften aufzuhängen – wo sie wiederum von Menschen mit großem Herzen „gepflückt“ werden können. Die Bürgerstiftung kooperiert hierbei schon immer gut mit der Stadt, dem Jugendamt des Landkreises sowie den sozialen Organisationen, um zu gewährleisten, dass die richtigen Personen dieses Geschenk erhalten. Jetzt fand wieder das traditionelle Treffen im Weinheimer Rathaus statt, wo die Geschenke immer abgegeben werden können. Die Vertreter der Organisationen und Behörden leiten sie nun bis Weihnachten an die Beschenkten weiter – sie machen Kinder glücklich. Wie Gudrun Aisenbrey aus dem Bürgerstiftungsvorstand bestätigte, ist die Nachfrage so groß wie noch nie; sie lag diesmal bei 421 Wünschen. Erfreulicherweise steigert sich aber ebenso die Spendenbereitschaft der Weinheimerinnen und Weinheimer, so dass kein Wunsch unerfüllt bleiben musste.

Auch in Weinheim gibt es etliche Familien mit Kindern, die sich höchstens das Nötigste zum Leben leisten können. Weihnachtsgeschenke für die Kinder sind – in diesen Zeiten sowieso – oft nicht möglich.

Für diese Familien und diese Kinder hat die Bürgerstiftung Weinheim die Aktion „Das Geschenk mit dem Lächeln“ ins Leben gerufen. Die Aktion funktioniert immer so: Ab Mitte November stehen an fünf Orten in Weinheim Weihnachtsbäume. In der Weinheim Galerie, dem Karlsberg-Carré, im Marktkauf, bei Elektro Amend und in der Filiale der Volksbank in der Weststadt. Daran werden in kleinen Briefchen Wünsche von Weinheimer Kindern gehängt, die von sozialen Einrichtungen Caritas, Diakonie sowie vom Amt für Jugend und Soziales und vom Jugendamt des Rhein-Neckar-Kreises ermittelt worden sind. Diese Stellen kontrollieren auch die Bedürftigkeit der Familien und die Verhältnismäßigkeit der Wünsche.

Weinheimerinnen und Weinheimer, die den Kindern – die für sie selbstverständlich anonym bleiben – ein Geschenk machen wollen, besorgen selbstständig das Geschenk und geben es bei der Stadt im Referat des Oberbürgermeisters ab. Die Bürgerstiftung ist für die Aktion verantwortlich und knüpft die Netzwerke, steht auch den Schenkern bei Fragen zur Verfügung und kümmert sich um die Zuordnung der Pakete. „Aber das Projekt ist eine großartige Gemeinschaftsaktion“, beschrieb Gudrun Aisenbrey auch jetzt wieder.

In 16 Jahren wurden schon über 4000 Kinder zum Lächeln gebracht.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 15. Dezember 2025, 16:53