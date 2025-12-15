Weinheim – Kleine Kinder, große Fahrzeuge -Weinheimer KiTa Nordlicht besuchte die Firma Bauer in Sulzbach – Der Chef führte selbst durch den Betrieb

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Zum Gruppenthema „Große Fahrzeuge“ machten die Vorschulkinder der Weinheimer Kita Nordlicht jetzt einen Besuch bei der Firma Fritz Bauer in Sulzbach. Sven Bauer, der Chef der Firma, begrüßte die Besucher persönlich – dann folgte aber auch gleich eine Belehrung über die Sicherheitsmaßnahmen, die alle beachten müssen, die sich auf dem Gelände bewegen. Es gab viele Aktionen und viel zu sehen auf dem riesigen Gelände. Ein Bagger belud eine Mulde, dann kam ein 20-Tonner-Laster mit Bauschutt gefahren. Die Betonmaschine ratterte, und ein Auto mit Anhänger brachte Holzreste zum Entsorgen. Der Platz ist unterteilt mit den selbst hergestellten Betonklötzen. Diese haben die Form von Legosteinen und werden auch zum Schutz auf Märkten aufgebaut. Jeder Materialhügel wurde den Kindern ausführlich erklärt, zum Beispiel, Schotter, Kies Sand, Splitt, Holz und gemischte Rohstoffe. Staunend und Fragen stellend erkundete das „Nordlicht“ das Gelände. Die Kinder durften in einen Container-LKW, einen Bob Cat und in den neuesten Radlader steigen. Und zum Abschluss mit einer Sondergenehmigung vom Chef sogar die Containergelenke auf einem Lastwagen mit einer Fernbedienung in Bewegung setzen. Viele Eindrücke und Informationen über Recycling und die Wiederverwertung, sowie die Faszination der großen Fahrzeuge konnten die kleinen Besucher erfahren – und als Geschenk gab es sogar noch Sicherheitswesten, Käppis und je eine Tasche mit Zollstock Capri Sonne und Luftballon. „Das war ein sehr erlebnisreicher und aufregender Vormittag“, schildert Lise Ries vom „Nordlicht“.

