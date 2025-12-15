St. Leon-Rot – A6 – NACHTRAG – Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall Höhe Kreuz Walldorf

St. Leon-Rot / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) In Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall von 18:30 Uhr auf der BAB 6, Höhe Kreuz Walldorf, Fahrtrichtung Mannheim, sucht der Verkehrsdienst der Außenstelle Walldorf nun Zeugen zum Unfallhergang. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es kurz vor dem Unfallereignis vermutlich zu einer Verkehrsverdichtung, in deren Verlauf der Fahrzeugverkehr auf dem mittleren und rechten Fahrzeugverkehr abbremsen musste. Hierbei kollidierte ein Pkw Renault auf dem linken Fahrstreifen mit einem anderen Pkw, der wiederum ein weiteres Fahrzeug touchierte. Während der Pkw Renault auf die Betonleitwand geschoben wurde und nicht mehr fahrbereit war, entfernten sich beiden anderen, am Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeuge, unerlaubt von der Unfallstelle. Durch das Unfallgeschehen wurde der 36-jährige Fahrer des Renault leicht verletzt. Der Verkehrsdienst Heidelberg, Außenstelle Walldorf, bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen und insbesondere zu den beiden flüchtigen Fahrzeugen geben können, sich unter der Tel.-Nr. 06227-358260, mit der sachbearbeitenden Dienststelle in Verbindung zu setzten.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 15. Dezember 2025, 08:26