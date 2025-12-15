Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Tourist-Info Sinsheim präsentiert ihren neuen Tischkalender für 2026 mit stimmungsvollen Aufnahmen aus der Sinsheimer Erlebnisregion. Die Motive laden dazu ein, Sinsheim und die umliegenden Kooperationsgemeinden aus einer neuen Perspektive kennenzulernen – mit bekannten Sehenswürdigkeiten, historischen Ortskernen und besonderen Blickpunkten, die Lust auf einen Besuch machen.

„Hinter jedem Hügel ein neuer Ausblick.“ Dieser Gedanke zieht sich durch den gesamten Kalender und spiegelt die landschaftliche Vielfalt und den besonderen Reiz der Region wider.

Der Tischkalender zeigt jeden Monat die Vielfalt der Region und eignet sich ideal als Andenken an einen Aufenthalt oder als Inspiration für kommende Ausflüge. Er ist damit ein attraktives Geschenk für Gäste ebenso wie für alle, die die Region schätzen und immer wieder neu entdecken möchten.

Verkaufsinformationen

Erhältlich ausschließlich in der Tourist-Info Sinsheim, Hauptstraße 92, 74889 Sinsheim.

Preis: 2 Euro

Öffnungszeiten Tourist-Info: Mo. – Fr. 10:00 – 17:00 Uhr, Sa. 10:00 – 13:00 Uhr

Für Rückfragen steht das Team der Tourist-Info gerne zur Verfügung (Tel. 07261 404-109, tourismus@sinsheim.de)

Quelle: Stadt Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 15. Dezember 2025, 20:44