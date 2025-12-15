  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Einbruch polizei rlp
15.12.2025, 16:51 Uhr

Mosbach-Waldstadt – Einbruch in Bankgebäude

Einbruch polizei rlpMosbach / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht zum Freitag, vermutlich zwischen 2 Uhr und 3 Uhr, drangen Unbekannte in das Gebäude einer Bank in der Solbergallee im Mosbacher Stadtteil
Waldstadt ein und öffneten den dortigen Geldautomaten mit mechanischer Gewalt.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Tatverdächtigen über ein anderweitig genutztes Nebengebäude Zugang zu den Räumlichkeiten. Dort hantierten sie mit massiver Gewalt am Geldautomaten, sodass die innliegenden Farbpatronen auslösten. Erbeutet wurde ein hoher Bargeldbetrag, welcher jedoch aufgrund der ausgelösten Sicherheitsvorkehrungen wertlos ist und nicht mehr im Zahlungsverkehr eingesetzt werden kann. Die Täter haben zudem einen Feuerlöscher am Tatort eingesetzt und mitgenommen. Das Kriminalkommissariat Mosbach hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer in der Nacht zum Freitag im Bereich Mosbach-Waldstadt verdächtige Wahrnehmungen machen konnte, wird darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444, bei Kriminalpolizei zu melden.

Insbesondere zu folgenden Fragen:

– Wer hat am Freitag, den 12.12.2025 zwischen 02:00 Uhr und 05:00 Uhr im Bereich der Bankfiliale verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt?
– Wem sind Personen aufgefallen mit grünen Farbantragungen an Händen, Gesicht, Bekleidung oder Schuhen?
– Wer hat entsorgte Handschuhe, Kleidungsstücke, Schuhe oder verlorene Geldscheine mit grünen Einfärbungen oder einen zurückgelassenen Feuerlöscher festgestellt?

Quelle:
Polizeipräsidium Heilbronn

Zuletzt aktualisiert am 15. Dezember 2025, 16:51

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Heidelberg – Tierpatenschaft als Weihnachtsgeschenk

    • Heidelberg – Tierpatenschaft als Weihnachtsgeschenk
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Andrea Kraus ist Patin der Zweifinger-Faultiere und berichtet: „Ich bin Patin der Faultiere geworden, weil ich die Tiere einfach so toll finde und den Zoo gerne unterstütze. Ich wohne etwas weiter weg, aber die Anfahrt lohnt sich!" Im Rahmen der Patentierbegegenung hatte die Faultierbegeisterte die Möglichkeit, noch mehr über ihre

      • Heidelberg – Photovoltaik: Steigerung der Solar-Leistung innerhalb eines Jahres um rund 16 Prozent

    • Heidelberg – Photovoltaik: Steigerung der Solar-Leistung innerhalb eines Jahres um rund 16 Prozent
      Heidelberg / Metroporegion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Umweltamt der Stadt Heidelberg hat dem Gemeinderat den aktuellen Sachstandsbericht Photovoltaik (PV) vorgelegt. Demnach waren bis Ende 2024 im Stadtgebiet 46,4 Megawatt-Peak (MWp) PV-Leistung installiert. Im laufenden Jahr kamen bislang 7,5 MWp hinzu (Stand: 8. Dezember 2025). Damit wächst die installierte Solar-Leistung im Stadtgebiet innerhalb eines Jahres um rund

      • Heidelberg – Bürgermeisterin Stefanie Jansen Mitglied des KVJS-Verbandsausschusses

    • Heidelberg – Bürgermeisterin Stefanie Jansen Mitglied des KVJS-Verbandsausschusses
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bürgermeisterin Stefanie Jansen ist jetzt ordentliches Mitglied im Verbandsausschuss des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS). Der Heidelberger Gemeinderat hat durch seinen einstimmigen Beschluss in der Sitzung am 11. Dezember 2025 die Voraussetzung dafür geschaffen, dass Jansen von der KJVS-Verbandsversammlung als ordentliches Mitglied in den KVJS-Verbandsausschuss entsandt werden konnte.

      • „Die Heidelberger“ – In Heidelberg lässt es sich gut leben

    • „Die Heidelberger“ – In Heidelberg lässt es sich gut leben
      Matthias Fehster, Stadtrat „Die Heidelberger". Bildrechte: „Die Heidelberger" Gemeinderatsfraktion[/captionHeidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die aktuelle Studie von IW Consult bewertet 71 deutsche Großstädte anhand von über 50 Kriterien wie Arbeitsmarkt, Wirtschaft, Lebensqualität, Wohnungsmarkt und Infrastruktur. Heidelberg zählt dabei zu den größten Gewinnern in Deutschland: Im Dynamikranking, das die Entwicklung der letzten fünf Jahre zeigt, kletterte

      • „Die Heidelberger“ – Auszug aus dem Gemeinderat vom 11. Dezember

    • „Die Heidelberger“ – Auszug aus dem Gemeinderat vom 11. Dezember
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Donnerstag, dem 11. Dezember 2025, fand die Gemeinderatsitzung der Stadt Heidelberg um 16 Uhr im Großen Rathaussaal statt. Im Mittelpunkt der Debatten und Beschlüsse standen mehrere stadtpolitisch wichtige Themen. Ein zentraler Punkt war die Benennung der neuen Geh- und Radwegbrücke an der Gneisenaustraße zwischen Bergheim und der Bahnstadt, bei

      • „Die Heidelberger“ – Einweihung der neuen Murals bei den Stadtwerken

    • „Die Heidelberger“ – Einweihung der neuen Murals bei den Stadtwerken
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im nächsten Jahr rollen die Bagger an auf dem Stadtwerke Areal zwischen Kürfürstenanlage und Alter Eppelheimer Straße. Dort wird ein neues, attraktives Wohnquartier mit lebendigen Gewerbeflächen in der Erdgeschosszone entstehen. Was bestehen bleibt ist das Heizwerk der Stadtwerke und der Schornstein. Damit diese Elemente im neuen Wohnquartier keine reinen Fremdkörper

      • Weinheim – Viele Schenker machen zu Weihnachten wieder Kinder glücklich

    • Weinheim – Viele Schenker machen zu Weihnachten wieder Kinder glücklich
      Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Geschenk mit dem Lächeln – Bürgerstiftung, Stadt Weinheim und viele Schenker machen zu Weihnachten wieder Weinheimer Kinder glücklich – Rekord von 421 Wünschen – So viel steht fest wie ein Weihnachtsbaum: Der Bedarf lässt nicht nach. Immer mehr Kinder aus bedürftigen Familien füllen einen Wunschzettel aus, weil sich ihre

      • Sinsheim – Brand in Werkstatthalle

    • Sinsheim – Brand in Werkstatthalle
      Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckaer – (ots) Am Sonntagmittag ereignete sich ein Brand in einer Werkstatthalle einer Tankstelle in der Karlsruher Straße im Sinsheimer Stadtteil Dühren. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Gegen 12:30 Uhr wurde der Brand über Notruf gemeldet, welcher durch die Feuerwehren Sinsheim, Eschelbach und Dühren gegen 13:00 Uhr gelöscht wurde. Für die Löscharbeiten musste die

      • Ludwigshafen – Andreas Schwarz zum Bürgermeister gewählt

    Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Mitglieder des Ludwigshafener Stadtrats haben am Montag, 15. Dezember 2025, Andreas Schwarz mehrheitlich zum neuen Bürgermeister gewählt. Damit tritt er die Nachfolge von Kultur- und Schuldezernentin Prof. Dr. Cornelia Reifenberg an, die aus dem Amt scheidet. Als dienstältestes Mitglied des Stadtvorstandes ist er künftig erster Stellvertreter des designierten Oberbürgermeisters

      • Frankenthal – Präventionsstand „Sicher Wohnen – So schützen Sie sich vor Einbrechern“

    • Frankenthal – Präventionsstand „Sicher Wohnen – So schützen Sie sich vor Einbrechern“
      Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Polizeiinspektion Frankenthal und die Zentrale Prävention des Polizeipräsidiums Rheinpfalz lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zum Besuch des Informations- und Präventionsstandes unter dem Motto „Haus im Blick", am 19. Dezember 2025, zwischen 10 – 12 Uhr, Wormser Straße 109, Frankenthal, Passage Kaufland-Markt recht herzlich ein. Präventionsexperten der Polizei informieren Sie über typische

