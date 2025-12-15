Mosbach – Nach Unfall auf Zeugen zugefahren

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach einem Unfall in der Mosbacher Brückenstraße am Samstagabend, gegen

18:40 Uhr, kommen auf einen 43-Jährigen und seine Ehefrau mehrere Anzeigen zu. Der Mann parkte seinen BMW auf einem der seitlichen Parkplätze vor einer Gaststätte und kam gegen 18:40 Uhr zurück zu seinem Wagen. Von dort wollte er losfahren und krachte bereits beim Ausparken gegen einen Baum. Hierbei riss seine vordere Stoßstange ab. Ein Zeuge wollte den Fahrer ansprechen doch dieser setzte seinen Pkw wenige Meter zurück um dann mit Vollgas geradeaus zu fahren, offenbar genau in Richtung des Zeugen. Diesem gelang es reflexartig zur Seite zu springen, sodass er lediglich am Schienbein touchiert wurde. Der Fahrer des BMW fuhr im Anschluss kurzfristig weiter und hielt dann an. Zeitgleich meldete sich seine Frau in der Gaststätte und meldete, dass sie den Baum beschädigt hätte. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum bei dem Fahrer die durch einen Atemalkoholtest verifiziert werden konnten. Knapp über drei Promille zeigte dieser an. Einen Führerschein konnten die Beamten dem Mann nicht abnehmen, er hatte keinen. Ebenfalls hatte er kein Verständnis für die polizeilichen Maßnahmen, sodass er in Handschellen zur Blutprobe gebracht werden musste. Die weiteren Ermittlungen laufen. Am BMW entstand Sachschaden von circa 5.000 Euro.

Quelle

Polizeipräsidium Heilbronn

