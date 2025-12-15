Mosbach – Das BLB Schnupper-Abonnement 2026 in Mosbach

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ob ein Stück mit Live-Musik, einem vielschichtigen politischen Werk oder einer Freilichtkomödie – im Schnupper-Abo der Badischen Landesbühne ist für nur 42 € alles enthalten. Eine Sommernacht, am Dienstag, 17.03.2026 um 19:30 Uhr, in der Alten Mälzerei Mosbach. Die frustrierte Anwältin Helena und der erfolglose Gauner Bob treffen in Edinburgh aufeinander. Aus einer chaotischen Nacht wird ein wildes Abenteuer – und vielleicht ein Neuanfang. Zwischen Komödie, Krimi und Liebesgeschichte fragen sich beide: Kann man sein Leben einfach ändern? Gott wartet an der Haltestelle, am Dienstag, 19.05.2026 um 19:30 Uhr, in der Alten Mälzerei Mosbach (Einführung um 19 Uhr). Zwei junge Frauen begegnen sich an der Grenze zwischen Israel und palästinensischen Gebieten. Die israelische Soldatin Yael und die palästinensische Krankenschwester Amal ohne Passierschein. Die Soldatin lässt Krankenschwester Amal dennoch durch, doch diese verübt kurz darauf ein Selbstmordattentat in Israel. Das Stück zeigt in Rück- und Vorblenden, wie persönliches Schicksal und gesellschaftlicher Konflikt in einem Teufelskreis aus Gewalt, Angst und Rache gefangen sind.



Molière – der eingebildete Tote, am Dienstag, 28.07.2026 um 20:00 Uhr, auf dem Marktplatz Mosbach (Freilichtaufführung). Als Hauptdarsteller ist Molière verpflichtet, sich auf der Bühne totzustellen. Doch statt wieder aufzustehen, bleibt er reglos. Er ist wirklich gestorben. Als Geist kehrt er zurück und glaubt noch zu leben. Gleichzeitig will ein reicher Mäzen seine Theatergruppe übernehmen. Molières Geist kämpft mit allen Mitteln dagegen an. Es ist eine turbulente Komödie über Leben, Tod, Theater und wer das Sagen hat.

Das Schnupper-Abo gibt es bei der Tourist Information am Marktplatz,

Telefon: 06261 91 88-0, E-Mail: tourist.info@mosbach.de.

Zuletzt aktualisiert am 15. Dezember 2025, 16:06