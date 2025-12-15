Mannheim – Veranstaltungen der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Veranstaltungen der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim

Termine 15. – 31. Dezember 2025:

HIGHLIGHTS

Mo 15.12.2025 | 19:00 Uhr

Schloss Mannheim – Mittelbau, Rittersaal, Bismarckstraße 40, 68161 Mannheim

„Wir wollen helfen“

„Alle Jahre wieder“ heißt es für das Benefizkonzert zu Gunsten der Spendenaktion „Wir wollen helfen“ des Mannheimer Morgen. Freuen Sie sich auf ein hochkarätiges Konzert mit Professor:Innen der Hochschule, die die gemeinnützige Hilfsaktion, getragen vom Hilfsverein Mannheimer Morgen e. V., gerne unterstützen.

Mi 17.12.2025 | 19:00 Uhr

Kulturkirche Epiphanias, Andreas-Hofer-Straße 39, 68259 Mannheim-Feudenheim

und Do 18.12.2025 | 18:00 Uhr

Stadthalle Saalbau Neustadt, Konzertsaal, Bahnhofstraße 1, 67434 Neustadt/ Weinstraße

J.S. Bach Weihnachtsoratorium – Kantaten I, IV, V, VI

Wohl kaum ein klassisches Werk steht derart für die Weihnachtszeit wie Bachs Weihnachtsoratorium. Freuen Sie sich auf ein mitreißendes Konzert, das Studierende der Hochschule zusammen mit dem Kurpfälzischen Kammerorchester gestalten.

Die Leitung haben Studierende der Dirigierklasse Tristan Meister.

VERANSTALTUNGEN 15. – 31. Dezember 2025

Mo 15.12.2025 | 18:00 Uhr

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim Kammermusiksaal, N7 17,

68161 Mannheim

Eintritt frei

Klassenabende/ Prüfungen

Gospel-Night

Studierende des Studiengangs Schulmusik Gesamtleitung: Prof. Gerd-Peter Murawski

Mo 15.12.2025 | 19:00 Uhr

Schloss Mannheim – Mittelbau Rittersaal, Bismarckstraße 40

68161 Mannheim

Eintrittspreis: € 25,-Ticketreservierung beim Mannheimer Morgen

Hochschulkonzerte/ Sonderveranstaltungen

„Wir wollen helfen“

Benefizkonzert zu Gunsten der Aktion des Mannheimer Morgen

Professor:Innen der Musikhochschule

Mo 15.12.2025 | 19:00 Uhr

Kulturkirche Epiphanias Andreas-Hofer-Straße 39

68259 Mannheim-Feudenheim

Eintritt frei

Klassenabende/ Prüfungen

Lieder- und Arienabend

Studierende der Gesangsklasse Prof. Caroline Melzer

Di 16.12.2025 | 19:00 Uhr

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim Kammermusiksaal, N7 17

68161 Mannheim

Eintritt frei

Klassenabende/ Prüfungen

Violinabend

Studierende der Klasse Prof. Marco Rizzi

Di 16.12.2025 | 20:00 Uhr

Kulturzentrum Alte Feuerwache Mannheim Halle, Brückenstraße 2

68167 Mannheim

Eintritt frei

Jazz/ Popularmusik

Vocal Night – Vocalese

Studierende der Jazzgesangsklasse Prof. Fola Dada und Seyda Sibel

im Rahmen der Reihe Jazz Lounge Mannheim weitere Infos auch unter www.altefeuerwache.com

Mi 17.12.2025 | 18:00 Uhr

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim Kammermusiksaal, N7 17,

68161 Mannheim

Eintritt frei

Klassenabende/ Prüfungen

Fachgruppenabend Tasteninstrumente

Studierende der Fachgruppe Tasteninstrumente

Mi 17.12.2025 | 19:00 Uhr

Kulturkirche Epiphanias Andreas-Hofer-Straße 39

68259 Mannheim-Feudenheim

Eintrittspreis: € 20,- /erm. 15,-

Karten unter 0621-14554 oder www.kko.de

Hochschulkonzerte/ Sonderveranstaltungen

J.S. Bach Weihnachtsoratorium Kantaten I, IV, V, VI

Hyerin Park, Sopran

(Klasse Prof. Fritz)

Prüfung im Studiengang Solistische Aubildung

Die weiteren Gesangssolisten sind

Leila Mößner, Alt

(Klasse Prof. Melzer)

Soonil Kwon, Tenor

(Klasse Prof. Sharp)

Zhengyu Li, Bass

(Klasse Prof. Krahnenfeld)

Leitung: Tristan Meister

in Zusammenarbeit mit dem Kurpfälzischen Kammerorchester

Mi 17.12.2025 | 20:00 Uhr

Kulturzentrum Alte Feuerwache Mannheim

Brückenstraße 2

68167 Mannheim

Eintritt frei

Jazz/ Popularmusik

Jazz-Saxophone Night

Studierende der Jazz-Saxophonklasse Prof.

Stefan Karl Schmid

im Rahmen der Reihe Jazz Lounge Mannheim weitere Infos auch unter www.altefeuerwache.com

Do 18.12.2025 | 18:00 Uhr

Stadthalle Saalbau Neustadt, Konzertsaal, Bahnhofstraße 1

67434 Neustadt an der Weinstraße

Eintrittspreis: € 10,- /erm. 7,- (zzgl. Servicegebühr)

Vorverkauf unter https://www.ticket-regional.de

Veranstalter: Kulturamt der Stadt Neustadt an der Weinstraße

Veranstaltungen außerhalb Mannheims

J.S. Bach Weihnachtsoratorium Kantaten I, IV, V, VI

Studierende der Musikhochschule Mannheim und Kurpfälzisches Kammerorchester

Lisa Wunderle, Sopran

(Klasse Prof. Stamenković)

Vira Skybytska, Alt

(Klasse Prof. Snežana Stamenković)

Zihao Liu, Tenor

(Klasse Prof. Fritz)

Ferdinand Regel, Bass

(Klasse Prof. Sharp)

Leitung: Clara Wolters

(Dirigierklasse Tristan Meister)

im Rahmen der Kurpfalzkonzerte Neustadt an der Weinstraße

in Zusammenarbeit mit dem Kurpfälzischen Kammerorchester

Do 18.12.2025 | 19:00 Uhr

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim Kammermusiksaal, N7 17,

68161 Mannheim

Eintritt frei

Klassenabende/ Prüfungen

Klarinettenabend

Studierende der Klasse Prof. Wolfhard Pencz

Fr 19.12.2025 | 19:00 Uhr

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim Kammermusiksaal, N7 17,

68161 Mannheim

Eintritt frei

Klassenabende/ Prüfungen

Violaabend

Klasse Prof. Hideko Kobayashi

Fr 19.12.2025 | 19:00 Uhr

Kulturkirche Epiphanias Andreas-Hofer-Straße 39

68259 Mannheim-Feudenheim

Eintritt frei

Klassenabende/ Prüfungen

Hornabend

Klassenabend Klasse Seidenberg Korrepetitoren FG 7

So 21.12.2025 | 11:00 Uhr

Wilhelm-Hack-Museum, Auditorium

Berliner Straße 23, 67059 Ludwigshafen

Eintrittspreis: € 10,-/ erm. 7,-(Saalöffnung ab 10 Uhr)

Freie Platzwahl – keine Reservierung erforderlich

Veranstalter: www.pfälzischemusikgesellschaft.de

Veranstaltungen außerhalb Mannheims

Violinmatinee

Anne Sophie Luong, Violine Kaori Genda, Klavier

