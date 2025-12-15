Mannheim – Veranstaltungen der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Veranstaltungen der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Termine 15. – 31. Dezember 2025:
HIGHLIGHTS
Mo 15.12.2025 | 19:00 Uhr
Schloss Mannheim – Mittelbau, Rittersaal, Bismarckstraße 40, 68161 Mannheim
„Wir wollen helfen“
„Alle Jahre wieder“ heißt es für das Benefizkonzert zu Gunsten der Spendenaktion „Wir wollen helfen“ des Mannheimer Morgen. Freuen Sie sich auf ein hochkarätiges Konzert mit Professor:Innen der Hochschule, die die gemeinnützige Hilfsaktion, getragen vom Hilfsverein Mannheimer Morgen e. V., gerne unterstützen.
Mi 17.12.2025 | 19:00 Uhr
Kulturkirche Epiphanias, Andreas-Hofer-Straße 39, 68259 Mannheim-Feudenheim
und Do 18.12.2025 | 18:00 Uhr
Stadthalle Saalbau Neustadt, Konzertsaal, Bahnhofstraße 1, 67434 Neustadt/ Weinstraße
J.S. Bach Weihnachtsoratorium – Kantaten I, IV, V, VI
Wohl kaum ein klassisches Werk steht derart für die Weihnachtszeit wie Bachs Weihnachtsoratorium. Freuen Sie sich auf ein mitreißendes Konzert, das Studierende der Hochschule zusammen mit dem Kurpfälzischen Kammerorchester gestalten.
Die Leitung haben Studierende der Dirigierklasse Tristan Meister.
VERANSTALTUNGEN 15. – 31. Dezember 2025
Mo 15.12.2025 | 18:00 Uhr
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim Kammermusiksaal, N7 17,
68161 Mannheim
Eintritt frei
Klassenabende/ Prüfungen
Gospel-Night
Studierende des Studiengangs Schulmusik Gesamtleitung: Prof. Gerd-Peter Murawski
Mo 15.12.2025 | 19:00 Uhr
Schloss Mannheim – Mittelbau Rittersaal, Bismarckstraße 40
68161 Mannheim
Eintrittspreis: € 25,-Ticketreservierung beim Mannheimer Morgen
Hochschulkonzerte/ Sonderveranstaltungen
„Wir wollen helfen“
Benefizkonzert zu Gunsten der Aktion des Mannheimer Morgen
Professor:Innen der Musikhochschule
Mo 15.12.2025 | 19:00 Uhr
Kulturkirche Epiphanias Andreas-Hofer-Straße 39
68259 Mannheim-Feudenheim
Eintritt frei
Klassenabende/ Prüfungen
Lieder- und Arienabend
Studierende der Gesangsklasse Prof. Caroline Melzer
Di 16.12.2025 | 19:00 Uhr
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim Kammermusiksaal, N7 17
68161 Mannheim
Eintritt frei
Klassenabende/ Prüfungen
Violinabend
Studierende der Klasse Prof. Marco Rizzi
Di 16.12.2025 | 20:00 Uhr
Kulturzentrum Alte Feuerwache Mannheim Halle, Brückenstraße 2
68167 Mannheim
Eintritt frei
Jazz/ Popularmusik
Vocal Night – Vocalese
Studierende der Jazzgesangsklasse Prof. Fola Dada und Seyda Sibel
im Rahmen der Reihe Jazz Lounge Mannheim weitere Infos auch unter www.altefeuerwache.com
Mi 17.12.2025 | 18:00 Uhr
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim Kammermusiksaal, N7 17,
68161 Mannheim
Eintritt frei
Klassenabende/ Prüfungen
Fachgruppenabend Tasteninstrumente
Studierende der Fachgruppe Tasteninstrumente
Mi 17.12.2025 | 19:00 Uhr
Kulturkirche Epiphanias Andreas-Hofer-Straße 39
68259 Mannheim-Feudenheim
Eintrittspreis: € 20,- /erm. 15,-
Karten unter 0621-14554 oder www.kko.de
Hochschulkonzerte/ Sonderveranstaltungen
J.S. Bach Weihnachtsoratorium Kantaten I, IV, V, VI
Hyerin Park, Sopran
(Klasse Prof. Fritz)
Prüfung im Studiengang Solistische Aubildung
Die weiteren Gesangssolisten sind
Leila Mößner, Alt
(Klasse Prof. Melzer)
Soonil Kwon, Tenor
(Klasse Prof. Sharp)
Zhengyu Li, Bass
(Klasse Prof. Krahnenfeld)
Leitung: Tristan Meister
in Zusammenarbeit mit dem Kurpfälzischen Kammerorchester
Mi 17.12.2025 | 20:00 Uhr
Kulturzentrum Alte Feuerwache Mannheim
Brückenstraße 2
68167 Mannheim
Eintritt frei
Jazz/ Popularmusik
Jazz-Saxophone Night
Studierende der Jazz-Saxophonklasse Prof.
Stefan Karl Schmid
im Rahmen der Reihe Jazz Lounge Mannheim weitere Infos auch unter www.altefeuerwache.com
Do 18.12.2025 | 18:00 Uhr
Stadthalle Saalbau Neustadt, Konzertsaal, Bahnhofstraße 1
67434 Neustadt an der Weinstraße
Eintrittspreis: € 10,- /erm. 7,- (zzgl. Servicegebühr)
Vorverkauf unter https://www.ticket-regional.de
Veranstalter: Kulturamt der Stadt Neustadt an der Weinstraße
Veranstaltungen außerhalb Mannheims
J.S. Bach Weihnachtsoratorium Kantaten I, IV, V, VI
Studierende der Musikhochschule Mannheim und Kurpfälzisches Kammerorchester
Lisa Wunderle, Sopran
(Klasse Prof. Stamenković)
Vira Skybytska, Alt
(Klasse Prof. Snežana Stamenković)
Zihao Liu, Tenor
(Klasse Prof. Fritz)
Ferdinand Regel, Bass
(Klasse Prof. Sharp)
Leitung: Clara Wolters
(Dirigierklasse Tristan Meister)
im Rahmen der Kurpfalzkonzerte Neustadt an der Weinstraße
in Zusammenarbeit mit dem Kurpfälzischen Kammerorchester
Do 18.12.2025 | 19:00 Uhr
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim Kammermusiksaal, N7 17,
68161 Mannheim
Eintritt frei
Klassenabende/ Prüfungen
Klarinettenabend
Studierende der Klasse Prof. Wolfhard Pencz
Fr 19.12.2025 | 19:00 Uhr
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim Kammermusiksaal, N7 17,
68161 Mannheim
Eintritt frei
Klassenabende/ Prüfungen
Violaabend
Klasse Prof. Hideko Kobayashi
Fr 19.12.2025 | 19:00 Uhr
Kulturkirche Epiphanias Andreas-Hofer-Straße 39
68259 Mannheim-Feudenheim
Eintritt frei
Klassenabende/ Prüfungen
Hornabend
Klassenabend Klasse Seidenberg Korrepetitoren FG 7
So 21.12.2025 | 11:00 Uhr
Wilhelm-Hack-Museum, Auditorium
Berliner Straße 23, 67059 Ludwigshafen
Eintrittspreis: € 10,-/ erm. 7,-(Saalöffnung ab 10 Uhr)
Freie Platzwahl – keine Reservierung erforderlich
Veranstalter: www.pfälzischemusikgesellschaft.de
Veranstaltungen außerhalb Mannheims
Violinmatinee
Anne Sophie Luong, Violine Kaori Genda, Klavier
Quelle: Musikhochschule in der UNESCO City of Music Mannheim
