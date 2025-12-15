Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heiligabend: Versöhnungskirche und CityKirche Konkordien laden zur offenen Weihnacht ein. Nachmittags gibt es Feiern auf zwei Mannheimer Friedhöfen. Niemand muss den Heiligen Abend alleine verbringen. Dafür gibt es in zwei Kirchen offene Feiern statt für alle, die Weihnachten in Gemeinschaft verbringen möchten: In der CityKirche Konkordien (Innenstadt) findet von 18.30 Uhr bis 22 Uhr die traditionelle „Offene Weihnacht in der Heiligen Nacht“ statt. In der Versöhnungskirche (Rheinau) wird zum dritten Mal um 17 Uhr zu „Gemeinsam Weihnacht feiern“ eingeladen. Am Nachmittag gibt es um 15.30 Uhr in der Trauerhalle des Mannheimer Hauptfriedhof einen Weihnachtsgottesdienst und um 16 Uhr eine ökumenische Lichterandacht auf dem Friedhof Feudenheim.

Versöhnungskirche: Feiern mit Plätzchen, Musik und Essen

Um 17 Uhr beginnt in der Versöhnungskirche „Gemeinsam Weihnacht feiern“ mit einer Christmette mit Diakon Daniel Maier und anschließendem Beisammensein. Die erwarteten 50 Gäste können Gemeinschaft, Essen und Musik genießen, gemeinsam singen und auch tanzen. Für stimmungsvolle Musik sorgen die Chöre „KlangArt“ (Leitung: Sibylle Buchmann) und „Spring of Joy“ (Leitung: Charles Ogombe). Rund 20 Ehrenamtliche und mehrere Familien gestalten die Feier mit. Jürgen Bittlingmaier kocht Kartoffelsuppe mit extra Würstchen für den Abend, der Weinladen Fehser aus Heidelberg spendet Winzerglühwein für den Abend, Lebkuchen und Christstollen steuert das Quartiermanagement Rheinau-Mitte bei. Gemeinsam machen sie den Abend zu einem Fest.

Plätzchen für Heiligabend: Backaktion mit Kindern begeisterte

Bereits zu Beginn der Adventszeit haben Kinder Plätzchen für Heiligabend gebacken. Die 15 Kilogramm Teig spendete „die Villa“ aus der evangelischen Schönaugemeinde. „Diese Verbindung vom Mannheimer Süden in den Norden ist großartig“, freut sich Ani Kerezova von der Gemeinwesenarbeit an der Versöhnungskirche.

Laura Wolf vom Quartiermanagement Mannheim-Rheinau, Initiatorin der Backaktion, betont: „Nicht alle können zu Hause Plätzchen backen. Umso schöner, dass Kinder aus verschiedenen Nationen und Kulturen – teils ohne eigenen Weihnachtsbezug – gemeinsam gebacken haben, um anderen eine Freude zu bereiten.“Die liebevoll hergestellten Plätzchen gibt es am 24. Dezember in der Versöhnungskirche, jeder Gast erhält zusätzlich ein Tütchen für zuhause. Auch den Kindern bedeutete die Aktion viel. Teilnehmer Seyid Hamza sagte: „Es ist für einen guten Zweck – für Senioren und Kinder, um ihnen Freude zu schenken. Und weil ich letztes Jahr dabei war und es mir Spaß gemacht hat.“

CityKirche Konkordien: Offene Weihnacht von 18.30 bis 22 Uhr

Für alle, die an Heiligabend nicht zuhause bleiben möchten findet in der CityKirche Konkordien die traditionelle Offene Weihnacht statt. Sie schließt sich an die Christvesper „Ihr werdet finden“ für Groß und Klein (17 Uhr) an, die Pfarrerin Ilka Sobottke und die Konkordien-Kantorei unter Leitung von Heike Kiefner-Jesatko gestalten. Um 18.30 Uhr beginnt dann die Offene Weihnacht mit Musik und Gesprächen, mit Braten und Plätzchen. Die Feier endet nach der Schlussandacht (22 Uhr) mit dem Titel „Ins Dunkel“. (dv)

Quelle: Evangelische Kirche in Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 15. Dezember 2025, 20:55