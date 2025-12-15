Ludwigshafen – Sparkassenstiftung stärkt Kultur im Rhein-Pfalz-Kreis mit 8.500 Euro

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Kulturstiftung der ehemaligen Kreissparkasse Rhein-Pfalz vergibt insgesamt 8.500 Euro an sechs kulturelle Projekte in der Region. Bei der feierlichen Übergabe am 09. Dezember 2025 in der Geschäftsstelle Mutterstadt der Sparkasse Vorderpfalz wurden die Spenden an Initiativen aus den Bereichen Kunst, Kultur, Musik sowie Denkmal- und Heimatpflege überreicht. Allesamt sind für ihren traditionellen und kreativen Beitrag im Rhein-Pfalz-Kreis bekannt.

Kulturförderpreis in Höhe von 2.500 Euro für Wingertfreunde Otterstadt e. V.

Besonders im Fokus steht in diesem Jahr der Kulturförderpreis in Höhe von 2.500 Euro, der an die Wingertfreunde Otterstadt e. V. verliehen wurde. Das Engagement der Wingertfreunde für den Wiederaufbau des Jubiläumswingers in Otterstadt, der 2024 mutwillig zerstört wurde, wird damit nicht nur finanziell unterstützt, sondern auch als ein starkes Zeichen der Kultur- und Landschaftspflege gewürdigt. Der Preis soll dabei insbesondere die Aufforstung mit 1.000 Reben unterstützen und ein Zeichen gegen die sinnlose Zerstörung von Kulturgut und Natur setzen. Der Wiederaufbau des Wingerts, der ursprünglich zum 1000. Jubiläum der Gemeinde 2016 gepflanzt wurde, begann im Mai 2025. Seitdem arbeiten die Wingertfreunde mit großem Engagement und Hingabe an ihrem Herzensprojekt. Die erste neue Ernte wird in etwa zwei Jahren erwartet.

Kultur und Zusammenhalt: Das Herzstück unserer Gesellschaft

„Kultur ist das Herzstück jeder Gesellschaft. Sie verbindet uns, regt zum Nachdenken an und schafft Raum für neue Perspektiven“, erklärte Kuratoriumsvorsitzender Volker Knörr. „Mit dieser Unterstützung möchten wir nicht nur den kreativen Freiraum fördern, sondern auch den Mut, Neues zu wagen.“

Oliver Kolb, Vorstandsvorsitzender der Kulturstiftung ergänzte: „In einer Zeit, in der viele Bereiche unter finanziellen Herausforderungen stehen, ist es wichtiger denn je, die Kultur als essentiellen Bestandteil unseres Zusammenlebens zu begreifen und zu stärken. Kulturelle Projekte sind nicht nur Ausdruck von Kreativität, sondern auch von Zusammenhalt und gesellschaftlicher Verantwortung.“

Übersicht der geförderten Projekte

1. KulturVerein Hochdorf-Assenheim: Neujahrskonzert am 01.01.2026 mit Konzert-Organist Felix Hell

2. Protestantische Kirchengemeinde Lambsheim: Neue Orgelpfeifen für die protestantische Kirche Lambsheim

3. Alexis Bug: Musikprojekt „Moi Palz“, „Das Rettichlied“ und „Der Kran von Schifferstadt“

4. Musikverein Harmonie e. V. Dannstadt-Schauernheim: Förderung der Vereinsarbeit

5. Katholischer Musikverein Hochdorf 1931 e. V.: Förderung der Vereinsarbeit

Ausblick auf neue Fördermöglichkeiten: Förderanfragen willkommen

Die Kulturstiftung der ehemaligen Kreissparkasse Rhein-Pfalz ist eine von fünf selbstständigen Stiftungen der Sparkasse Vorderpfalz und unterstützt seit ihrer Gründung im Jahr 1996 kulturelle Vorhaben im Rhein-Pfalz-Kreis. Vorsitzender des Kuratoriums ist Landrat Volker Knörr. Unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/stiftungen können Förderanfragen für das Jahr 2026 gestellt werden. Zweimal im Jahr tagt das Kuratorium und entscheidet, welche Projekte im Sinne der Stiftung gefördert werden.

Aufruf zur Bewerbung des Kulturförderpreises 2026

Bewerbungen für den Kulturförderpreis 2026 können unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/kulturfoerderpreis von Einzel-personen, Gruppen und Organisationen eingereicht werden.

Der Kulturförderpreis wird für eine besondere Leistung im kulturellen Bereich vergeben, die im Rhein-Pfalz-Kreis erbracht worden ist. Hierzu zählen insbesondere die Gebiete bildende und darstellende Kunst, Literatur, Musik sowie Denkmal- und Heimatpflege. Entscheidungen über die Vergabe des Preises trifft das Kuratorium der Stiftung.

Foto: Übergabe des Kulturförderpreises 2025 am 09.12.2025 © Klaus Venus

Bildunterschrift (v.l.n.r): Oliver Kolb, Vorstandsvorsitzender der Sparkassenstiftung, Uwe Grajewski stellvertretend für die Wingertfreunde Otterstadt e. V., Ortsbürgermeister von Otterstadt Theo Böhm und Kuratoriumsvorsitzender Volker Knörr

Quelle: Sparkasse Vorderfpfalz

Zuletzt aktualisiert am 15. Dezember 2025, 09:07