Ludwigshafen – Kunstsupermarkt am 22. Dezember im Umspannwerk

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Zu seinem 189. Atelierabend präsentiert Helmut van der Buchholz am Montag, den 22. Dezember ab 20:00 Uhr einen Kunstsupermarkt im Atelierhaus Umspannwerk. Wer noch immer nicht alles für das Fest beisammen hat, kann hier fündig werden. Ein Abend, ziemlich kurz vor Weihnachten. Die Vorbereitungen laufen, doch die letzten Präsente fehlen noch und die Festtagsstimmung wartet auch noch. Aber der Wunsch nach etwas Entspannung, fernab von allem, was nach Besinnlichkeitsterror riecht, wächst schon. Wie schön, dass da zum 189. Atelierabend ins Umspannwerk geladen wird. Direkt neben dem Mundenheimer Friedhof. An diesem Abend werden Schubladen, Mappen, Regalfächer und Kartonagen des Künstlerhauses geöffnet und einer staunenden Öffentlichkeit präsentiert. Und nebenbei, aber nicht unabsichtlich, auch zum Verkauf angeboten. Wer noch verzweifelt auf der Suche nach einem passenden Geschenk für die Lieben zu Hause (oder auch außerhalb) sein sollte, oder wer beschlossen hat, dass man sich selbst beschenken sollte (wenn es denn die anderen nicht tun), dem kann an diesem Abend geholfen werden. Und wer einfach nur Kunst sammelt und nix schenken will, ist hier genau so richtig. Denn das Angebot umfasst für wirklich jeden (!) Geldbeutel Erschwingliches. Und es bietet sich die Gelegenheit mit den anwesenden Künstler*innen das ein oder andere Wort zu wechseln. Dazu läuft Musik vom Plattenspieler, die das Publikum nicht allzu arg in gemütliche Besinnlickeit gleiten lässt. Und zu Trinken und knabbern gibt es natürlich auch wieder was. Ansonsten ist der Eintritt frei.

