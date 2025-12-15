Ludwigshafen – BASF: Gordon Schnieder zur Einigung auf Standortvereinbarung für Stammwerk

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Gordon Schnieder: Neue Standortvereinbarung bringt verlässliche Perspektiven für alle Beteiligten.

Wie verschiedene Medien aktuell übereinstimmend berichten, haben sich die BASF-Unternehmensleitung und Betriebsrat offensichtlich auf eine neue Standortvereinbarung für das Stammwerk in Ludwigshafen geeinigt. Dort arbeiten rund 33.000 Beschäftigte. Dazu erklärt der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Gordon Schnieder:

„Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Ludwigshafen qualifiziert und motiviert ihre Arbeit tun sowie die gesamte Stadt sind das sehr gute Nachrichten. Die BASF ist nicht nur für Ludwigshafen, sondern für ganz Rheinland-Pfalz von großer Bedeutung. Die neue Standortvereinbarung bringt verlässliche Perspektiven für alle Beteiligten in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten. Die Chemie-Branche allgemein – und die BASF als größtes Unternehmen – steckt inmitten eines tiefgreifenden Transformationsprozesses – der von politischer Seite, das gilt insbesondere für die Landespolitik, unterstützend begleitet werden muss. Jede Produktionsverlagerung heimischer Industrie in ein anderes Land, vorrangig ins Ausland, führt dazu, dass Arbeitsplätze und Wohlstand in Rheinland-Pfalz und in Deutschland verloren gehen.

Dabei sind die Gründe eigentlich klar: Die Ursachen für mögliche Standortverlagerungen liegen in den schwierigen Rahmenbedingungen bei Bürokratie, Fachkräften und Energie. Hierfür trägt die Landesregierung eine bedeutende Mitverantwortung; insbesondere bei der Fachkräftefrage ist die Bildungspolitik massiv gefordert, die in Rheinland-Pfalz seit über 30 Jahren von der SPD verantwortet wird; mit dem Ergebnis, dass viele Schulabgänger gar nicht ausbildungsreif sind, wie mir bei jedem Unternehmensbesuch, nicht nur in Ludwigshafen, bestätigt wird. Zentrale Ziele von Qualitätsverbesserungen im Schulsystem müssen die Entfaltung aller Potenziale und Stärken der Jugendlichen und die Sicherung der Ausbildungsreife aller Schulabgänger sein. Dafür ist eine intensivere individuelle Förderung jedes Kindes entscheidend.“

Quelle:

CDU-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 15. Dezember 2025, 15:23