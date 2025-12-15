Ludwigshafen – Andreas Schwarz zum Bürgermeister gewählt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Mitglieder des Ludwigshafener Stadtrats haben am Montag, 15. Dezember 2025, Andreas Schwarz mehrheitlich zum neuen Bürgermeister gewählt. Damit tritt er die Nachfolge von Kultur- und Schuldezernentin Prof. Dr. Cornelia Reifenberg an, die aus dem Amt scheidet. Als dienstältestes Mitglied des Stadtvorstandes ist er künftig erster Stellvertreter des designierten Oberbürgermeisters Prof. Dr. Klaus Blettner.

„Ich freue mich, dass mit Andreas Schwarz ein erfahrenes Stadtvorstandsmitglied das Amt des Bürgermeisters übernimmt und wünsche ihm für seine Amtszeit alles Gute und viel Glück. Zudem danke ich ihm für die vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit zum Wohle Ludwigshafens in den vergangenen Jahren“, erklärte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, die zum Jahresende aus dem Amt scheidet.

„Ich danke dem Stadtrat für das mir entgegengebrachte große Vertrauen und die Wahl in das Bürgermeisteramt. Es ist für mich weiterhin eine Ehre und eine Freude – wie in den zurückliegenden Jahren und nun auch in dem zusätzlichen Amt – meine Erfahrung, mein Wissen und Engagement in den Dienst der Stadt Ludwigshafen zu stellen“, sagte Andreas Schwarz.

Schwarz gehört seit Januar 2019 als Beigeordneter sowie Kämmerer dem Stadtvorstand Ludwigshafens an und leitet seitdem das Dezernat 2 mit den Bereichen Finanzen, Immobilien, Öffentliche Ordnung, Straßenverkehr, Bürgerdienste, Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling. Das Bürgermeisteramt hatte der 57-jährige Bauingenieur ab dem Jahr 2016 bereits in seiner Heimatstadt Frankenthal inne, bevor er nach Ludwigshafen wechselte. In Frankenthal war er zudem von 2008 bis 2016 Beigeordneter sowie Finanz-, Sozial- und Krankenhausdezernent der Stadt.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

