Landau – Starke Dönerlandschaft in Landau – Jugendliche und Familien testen Imbisse beim großen Döner-Tasting des Hauses der Jugend

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Hausgemachte Soßen, besondere Fleischsorten, vegetarische oder vegane Alternativen und eine enge Bindung zu ihren Stammkundinnen und -kunden: Das große Döner-Tasting des Hauses der Jugend von Spätsommer bis Winter in Landau brachte herausragende Ergebnisse für die Dönerrestaurants in der Stadt. Bereits zum zweiten Mal testeten Jugendliche und Familien am sogenannten „Dönerstag“ insgesamt zwölf Dönerimbisse aus dem Stadtgebiet. Drei Imbisse wurden am Ende ausgezeichnet. „Ein besonderer Dank gilt allen teilnehmenden Betrieben, die das Projekt mit großer Offenheit und Gastfreundschaft unterstützt haben. Es war ein Angebot für die ganze Familie“, so Nadine Bönicke aus dem Haus der Jugend Landau. Mit dabei waren die Restaurants Memos Döner Pizza Haus, Pizza Döner Arena, Palace of Döner, Baran Pizza- & Kebap-Haus, Best Döner Kebap Haus, Antalya Döner, Onkel Memed‘s Pizza Grill Restaurant, Yilmaz Döner und Pizza Haus, K2 Döner & Pizza, Dilos Kebab & Pizza House, Gül Kebap und Bärlin Döner.

Die Besucherinnen und Besucher bewerteten die besuchten Dönerimbisse anhand einer 5-Punkte-Skala in den Kategorien Brot, Fleisch bzw. vegetarische Alternative, Soßen, Service und Preis/Leistung. Das Ergebnis zeigt deutlich, dass die Dönerlandschaft in Landau vielseitig, qualitativ hochwertig und breit aufgestellt ist. Alle getesteten Betriebe erhielten gute Bewertungen und überzeugten durch freundlichen Service sowie hohe Bemühungen, ihren Kundinnen und Kunden ein gutes Produkt anzubieten. Drei Betriebe stachen beim Tasting besonders hervor. Sie hatten durchgehend gute Bewertungen in allen Kategorien, herausragende Kundenfreundlichkeit sowie eine bemerkenswerte Hingabe zu ihrem Handwerk. Den ersten Platz belegt das Restaurant Gül Kebap, Platz zwei geht an Yilmaz Döner und Pizza Haus und Platz drei an Bärlin Döner. Die drei Betriebe stehen stellvertretend für die kulinarische Vielfalt und Qualität an Dönerimbissen in Landau. Die „Dönerstage“ wurden im Durchschnitt sehr gut besucht. Einige Familien nutzten das Tasting als gemeinsames Ausflugsprogramm, andere Jugendliche wurden von ihren Eltern zu den entsprechenden Imbissen gefahren, um teilnehmen zu können. Der soziale Aspekt des Projekts wurde von vielen Beteiligten besonders positiv hervorgehoben.

Quelle

Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 15. Dezember 2025, 11:08