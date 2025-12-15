Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wieviel Elterngeld steht mir zu? Was zählt meine Qualifikation aus dem Ausland hier in Deutschland? Sind die Arbeitsbedingungen, unter denen ich beschäftigt bin, eigentlich rechtmäßig? Wie kann ich Familie und Beruf vereinbaren? Kann ich gefördert werden, wenn ich nochmal eine neue Ausbildung beginnen möchte? Das sind die Fragen, die sich viele stellen. Am Dienstag, 20. Januar, 9.30 Uhr, können viele dieser Fragen bei einem kostenlosen Frauenfrühstück unter dem Motto „Neues Jahr, neue Perspektiven“ im Haus der Familie in Bad Bergzabern beantwortet werden. Alle interessierten Frauen sind herzlich eingeladen.

Rede und Antwort stehen hierbei Isabelle Stähle als Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Südliche Weinstraße und Christina Decker, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt des Jobcenters, in Kooperation mit Helga Schreieck vom Haus der Familie Bad Bergzabern.

Zum Frauenfrühstück bitte bis 16. Januar 2026 anmelden, per E-Mail an hausderfamilie-bza@gmx.de oder telefonisch unter 06343 931774.

Die Veranstaltung ist ein Angebot des Arbeitskreises „Frauen und Mädchen am Arbeitsmarkt“, kurz „FuMa“, der sich für die gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben für Frauen und Mädchen einsetzt.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 15. Dezember 2025, 21:01