Landau – 25 neue Fahrräder für die Verkehrserziehung

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Frischer Fahrtwind für die Jugendverkehrsschule in Landau: Landesverkehrswacht Rheinland-Pfalz spendet 25 neue Fahrräder für die Verkehrserziehung der Landauer Kids

Wenn 600 Landauer Grundschulkinder pro Jahr in die Pedale treten, dann braucht es nicht nur einen modernen Verkehrsübungsplatz – sondern auch genügend Räder, die locker mithalten können. Genau deshalb rollten jetzt 25 nagelneue Fahrräder auf das Gelände der kürzlich in Betrieb genommenen neuen Jugendverkehrsschule an der Grundschule Horstring: ein großzügiges Geschenk der Landesverkehrswacht Rheinland-Pfalz.

„Mit dieser Fahrradspende trifft die Verkehrswacht genau ins Schwarze“, freut sich Landaus Schuldezernentin Lena Dürphold. „Unsere neue Jugendverkehrsschule ist ein zentraler Baustein für mehr Sicherheit im Alltag der Kinder. Hier lernen sie spielerisch, sicher und selbstbewusst durch den Straßenverkehr zu kommen. Dafür brauchen wir nicht nur ein realistisches Übungsgelände, sondern auch funktionale Fahrräder in ausreichender Zahl. Die Unterstützung der Verkehrswacht ist daher Gold wert, und ich bedanke mich ganz herzlich für dieses starke Zeichen für die Verkehrserziehung.“

Auch die Verkehrswacht selbst zeigt sich erfreut über die Zusammenarbeit. Andreas Opfermann-Hauch, Geschäftsführer der Verkehrswacht Rheinland-Pfalz, betont: „Die neue Jugendverkehrsschule in Landau ist eine richtig tolle Sache – ein Ort, an dem Kinder unter sicheren Bedingungen lernen, wie sie sich verantwortungsvoll im Verkehr bewegen. Da ist es für uns selbstverständlich, für die passende Ausstattung zu sorgen. Wir freuen uns, die Stadt mit 25 Fahrrädern und einigen Helmen unterstützen zu können, damit die Verkehrserziehung hier auf hohem Niveau stattfinden kann.“

Mit dem modernen Schulungsgebäude, dem realitätsnah gestalteten Übungsparcours und nun auch dem passenden „Fuhrpark“ ist die Jugendverkehrsschule bestens gerüstet, Kinder, aber künftig auch Seniorinnen und Senioren, für den Landauer Straßenverkehr fit zu machen.

Bildunterschrift: Beigeordnete Lena Dürphold (hintere Reihe, 3. v. r.) freut sich gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern von Polizei, Verkehrswacht und Schulamt sowie den Schülerinnen und Schülern der Grundschule Arzheim samt Lehrerinnen über die neuen Fahrräder. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle:

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 15. Dezember 2025, 10:54