Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Ladenburg informiert, dass am 23. Dezember 2025 das Rathaus und das Bürgerbüro regulär geöffnet sind. Alle städtischen Einrichtungen sind vom 27. Dezember 2025 bis zum 1. Januar 2026 geschlossen.

In dringenden Notfällen erreichen Sie das Bürgerbüro am 29. Dezember und am 30. Dezember 2025 jeweils von 9 bis 10 Uhr telefonisch unter der 0160 91337272.

Auch das Standesamt kann in dringenden Notfällen zur Beurkundung von Sterbefällen im gleichen Zeitraum jeweils von 9 bis 10 Uhr telefonisch unter 0151 42360299 kontaktiert werden. Bitte senden Sie alle notwendigen Dokumente, welche zur Beurkundung eines Sterbefalls benötigt werden, vorab an standesamt@ladenburg.de.

Ab Montag, 2. Januar 2026 gelten im Rathaus und Bürgerbüro wieder die regulären Öffnungszeiten.

Das Lobdengau-Museum ist vom 24. Dezember 2025 bis zum 5. Januar 2026 geschlossen. Am 6. Januar 2026 ist das Museum von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Die Stadtbibliothek und die Tourist Info sind vom 22. Dezember 2025 bis zum 6. Januar 2026 geschlossen. Die Medienboxen am Hintereingang der Bibliothek bleiben in dieser Zeit ebenfalls geschlossen. Ausgeliehene Medien sind rechtzeitig abzugeben oder online zu verlängern. Ab Mittwoch, 7. Januar 2026 sind die Stadtbibliothek und die Tourist Info wieder zu den bekannten Zeiten geöffnet.

Quelle: Stadt Ladenburg

Zuletzt aktualisiert am 15. Dezember 2025, 21:04