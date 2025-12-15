Ketsch – Wochenmarkt Ketsch pausiert über die Feiertage – Winterpause bis 15. Januar 2026

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund der Weihnachts- und Neujahrsfeiertage findet der Wochenmarkt in Ketsch am Donnerstag, den 25. Dezember 2025, sowie am Donnerstag, den 1. Januar 2026 nicht statt. Zusätzlich legen die Marktbeschickerinnen und Marktbeschicker am 8. Januar 2026 eine Winterpause ein. Somit bietet sich am Donnerstag, den 18. Dezember 2025, noch einmal die Möglichkeit, frische und regionale Lebensmittel für die Feiertage einzukaufen. An diesem Tag lädt der Wochenmarkt noch einmal wie gewohnt von 13 bis 18 Uhr auf den Marktplatz an der Bahnhofsanlage zum Einkauf frischer, regionaler Produkte ein. Nach der Winterpause kehrt der Wochenmarkt am Donnerstag, den 15. Januar 2026, erstmals im neuen Jahr zurück und steht den Besucherinnen und Besuchern wieder regelmäßig zur Verfügung. Der Wochenmarkt Ketsch findet regulär jeden Donnerstag von 13 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz an der Bahnhofsanlage statt. Weitere Informationen zum Ketscher Wochenmarkt finden Sie jederzeit unter ketsch.treffpunkt-wochenmarkt.de oder auf Instagram unter treffpunkt_wochenmarkt.

Quelle

EMMA Marketing für Wochenmärkte GmbH

Zuletzt aktualisiert am 15. Dezember 2025, 15:59