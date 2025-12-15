Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtverwaltung Hockenheim, die Stadtwerke, sowie städtischen Einrichtungen, beziehungsweise Außenstellen, bleiben vom 24. Dezember 2025 bis einschließlich 2. Januar 2026 geschlossen.

Das Aquadrom ist vom 24. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember 2025 und 1. Januar 2026 geschlossen. Am 27. bis 30. Dezember 2025 freut sich das Freizeitbad, zahlreiche Gäste zu begrüßen. Ab dem 2. Januar 2026 gelten die gewohnten Öffnungszeiten des Freizeitbades.

Ab Montag, den 5. Januar 2026, sind die Einrichtungen wieder zu den üblichen Zeiten für Bürgerinnen und Bürger geöffnet. Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung.

In dringenden Fällen kann der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Hocken-heim für die Stromversorgung (Mobil 0171/2210300) und für die Gas- und Wasserversorgung (Mobil 0171/2210290) angerufen werden.

Quelle: Stadt Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 15. Dezember 2025, 20:31