Hockenheim – Mindestens ein dutzend Autos beschädigt – Zeugenaufruf

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine derzeit noch unbekannte Täterschaft beschädigte in der Nacht von Freitag auf Samstag mindestens 12 Autos, welche in der Gustav-Hertz-Straße sowie der Heinrich-Böll-Straße abgestellt waren. Die Täterschaft zerkratzte den Lack der Fahrzeuge und verursachte einen Schaden von mindestens 20.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205/2860-0 entgegen.
Quelle
Polizeipräsidium Mannheim
Zuletzt aktualisiert am 15. Dezember 2025, 15:02