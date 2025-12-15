Hirschberg – Niederlage gegen Konstanz – Die erste Herrenmannschaft der Spielgemeinschaft S3L verliert in eigener Halle gegen die HSG Konstanz mit 28:31 (14:18)

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Es war eine Niederlage, die Trainer Florian Taafel sichtlich schmerzte. Dieses Heimspiel wollten er und seine Mannschaft unbedingt gewinnen, doch am Ende hat es gegen die spielstarken und letztlich auch überlegenen Konstanzer einfach nicht gereicht. Die HSG blieb durchgehend immer leicht in Führung, die S3L konnte zwar immer wieder rankommen aber nie die Führung übernehmen. Dabei zeigten einige Szenen durchaus dasPotential der Mannschaft, doch leichtsinnige Fehler, zu viele verlorene Bälle und Schwächen in der Abwehr prägten den Gesamteindruck. Die HSG Konstanz zeigte dagegen in dem insgesamt temporeichen Spiel eine stabile und konzentrierte Leistung. Man sei mit Respekt nach Leutershausen gefahren, erklärte Trainer Vitor Baricelli und habe sich auf das Spiel gut vorbereitet. Der Bundesliga-Absteiger spielte durchweg kampfbetont und souverän, entsprechend war der Trainer

zufrieden mit seiner Mannschaft. Florian Taafel dagegen konnte das nach dieser Niederlage nicht sein. Einige Spieler zeigten zwar eine gute Leistung, allen voran Niklas Krämer, der mit neun Treffern das Spiel dominierte und klarer Matchwinner war, aber insgesamt lief zu wenig zusammen. Dabei sieht der Coach das Problem weniger in der eigentlichen Spielstärke als im mentalen Bereich. „Die Mannschaft lässt sich zu schnell verunsichern“, sagt Florian Taafel, „und bringt dann gut rausgespielte Möglichkeiten leider nicht zum Abschluss“.

Deutlich gefehlt hat Stefan Salger, „seine vier bis fünf einfachen Tore hätten wir dringend gebraucht“, bedauert der Trainer. Zudem hätte Stefan Salger mit seinen zwei Metern gut über die ebenfalls hoch gewachsene Abwehr der Konstanzer gepasst. Für das letzte Spiel des Jahres in Fürstenfeldbruck steht er hoffentlich wieder mit auf der Platte, das wird sich im Laufe der Woche entscheiden. Wegen einer Verletzung im Training fiel mit Leon Keller kurzfristig ein

weiterer Stammspieler aus, zudem musste Maximilian Kessler zu Beginn der zweiten Halbzeit wegen einer roten Karte das Spielfeld verlassen; eine harte Entscheidung der Schiedsrichter. Nach dem Spiel ergriff Kapitän Niklas Krämer noch das Wort und bedankte sich im Namen der Mannschaft für die Treue der Zuschauer, es sei für alle eine schwierige Situation. In Fürstenfeldbruck werde man alles geben, um das Jahr 2025 mit einem Sieg abzuschließen. „Wir wollen die zwei Punkte nach Hause bringen“, so der Kapitän. Für 2026 erhoffe man sich eine deutliche Verbesserung und dafür brauche man auch die Unterstützung der Fans.

In der Tabelle der dritten Handball-Liga Staffel Süd bleibt die S3L auf dem 12. Platz (11:17). Die HSG Konstanz klettert um zwei Zähler nach oben und ist jetzt auf dem 7. Tabellenplatz (16:14). Fürstenfeldbruck befindet sich auf dem 15. Platz (5:23). Anwurf in der Wittelsbacher Halle in Fürstenfeldbruck ist am Sonntag, den 21.12. um 16:00 Uhr. feh S3L Handball: Moritz Mangold, Lukás Lúba, Sven Schreiber, Lukas Gutsche (3), Leon Keller, Nikola Sorda, Niklas Krämer

(9), Fabian Schwarzer (4), Bastian Seitz, Tobias Schetters (3), Jakob Leun (2), Lucas Bauer, Kevin Bitz (1), Max Preller (2), (Maximilian Kessler (4).

Die Spielgemeinschaft „Saase³Leutershausen Handball“ wurde von den vier Vereinen SG Leutershausen, TVG Großsachsen, SG Hohensachsen und TSG Lützelsachsen gegründet und ist Mitgesellschafter der S3L-Spielbetriebs GmbH. Unterstützt wird die Spielgemeinschaft durch den Förderverein S3L Handball.

Quelle

S3L Handball Spielbetriebs GmbH

Zuletzt aktualisiert am 15. Dezember 2025, 09:46