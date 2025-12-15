Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heppenheim informiert über die Schließzeiten ihrer Dienststellen während der Weihnachtsfeiertage und zum Jahreswechsel 2025/2026. Alle städtischen Dienststellen bleiben am 24. und 31. Dezember 2025 sowie am 2. Januar 2026 geschlossen.

Für einige Einrichtungen gelten zusätzliche Regelungen: Das Jugendzentrum Oase schließt bereits ab dem 22. Dezember 2025, die städtischen Kindertagesstätten bleiben zusätzlich am 29. und 30. Dezember 2025 geschlossen. Bürgerbüro und Tourist Information bleiben am 27. Dezember 2025 geschlossen. Am Samstag, dem 3. Januar 2026, öffnet das Bürgerbüro regulär, während die Tourist Information an diesem Tag geschlossen bleibt.

Die Stadtbücherei ist in der Zeit vom 22. Dezember 2025 bis einschließlich 3. Januar 2026 geschlossen. Die Ausleih- und Rückgabefristen wurden an die Schließzeit angepasst. Recherchen, Vorbestellungen und Verlängerungen sind während der Schließzeit über den Online-Katalog WebOPAC möglich; E-Medien stehen über die Onleihe jederzeit zur Verfügung.

Quelle: Stadt Heppenheim

Zuletzt aktualisiert am 15. Dezember 2025, 21:06