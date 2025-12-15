  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

15.12.2025

Heidelberg – Tierpatenschaft als Weihnachtsgeschenk

Seinem Patentier mal so richtig nah kommen – bei den Eseln ist dies möglich. Foto: Jasmin Leist/Zoo
Heidelberg
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Andrea Kraus ist Patin der Zweifinger-Faultiere und berichtet: „Ich bin Patin der Faultiere geworden, weil ich die Tiere einfach so toll finde und den Zoo gerne unterstütze. Ich wohne etwas weiter weg, aber die Anfahrt lohnt sich!“ Im Rahmen der Patentierbegegenung hatte die Faultierbegeisterte die Möglichkeit, noch mehr über ihre Lieblingstiere zu lernen und diesen nah zu kommen. „Ich bin total stolz, Patin zu sein. Ich habe die Bilder direkt in meinen Status gepostet und meinen Freunden gezeigt. Schön, dass es dieses Angebot im Zoo Heidelberg gibt!“ Das Zoo-Team kümmert sich tagtäglich mit großem Engagement um die Tiere. Patenschaften leisten einen wichtigen Beitrag, um das hohe Niveau der Tierpflege im Zoo Heidelberg zu halten und wo möglich weiter zu verbessern. Eine Tierpatenschaft ist ein ganz persönlicher Ausdruck der Verbundenheit mit einem besonderen Tier. Außerdem eröffnet sie, beispielsweise bei den Tierbegegnungen, einzigartige Einblicke hinter die Kulissen des Zoos. Als Dankeschön für die Unterstützung erhalten alle Tierpaten eine individuelle Urkunde und begleitende Informationen zu den Patentieren. Ab einem Spendenbetrag von 150 Euro werden Paten zum jährlichen Patenevent im Sommer eingeladen. Ab einer Spende von 300 Euro lädt der Zoo Heidelberg die Paten einmal jährlich zu einer Tierbegegnung in kleiner Runde ein – eine besondere Gelegenheit, die Tiere und ihre Besonderheiten näher kennenzulernen und mehr über die Haltung im Zoo zu erfahren. Besonders in der Weihnachtszeit bietet sich eine Patenschaft als Geschenk mit Bedeutung an. Eine Patenschaft schenkt echte Freude – weit mehr als nur das nächste Paar Socken. Wer eine Tierpatenschaft als Weihnachtsgeschenk verschenken möchte, kann den Online Antrag unter zoo-heidelberg.de/tierpatenschaft ausfüllen. Patenschaftsanträge, die bis spätestens Sonntag, 21. Dezember 2025 eingehen, werden noch rechtzeitig vor Weihnachten bearbeitet

Quelle: Zoo Heidelberg / Tiergarten Heidelberg gGmbH

15. Dezember 2025

