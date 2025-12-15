Heidelberg – Streit eskaliert – Mann erleidet Stich- und Schnittverletzungen

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Streit am Samstagabend in der Heidelberger Weststadt zwischen zwei Männern eskalierte derart, dass ein 25-jähriger Mann mit Stich- und Schnittverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der 25-Jährige war gegen 20.30 Uhr in der Belfortstraße mit einem unbekannten Mann aus bislang ungeklärten Gründen in Streit geraten. Im Verlauf des Streits zog der Unbekannte ein Küchenmesser hervor und fügte seinem Widersacher Stich- und Schnittverletzungen am Kopf und an der Schulter zu. Anschließend flüchtete er in einen Hinterhof und weiter in unbekannte Richtung. Der 25-Jährige wurde nach medizinischer Erstversorgung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo seine Wunden versorgt wurden. Eine verwertbare Personenbeschreibung konnte bislang nicht erlangt werden. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Heidelberg-Süd und sucht nun Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 15. Dezember 2025, 15:03