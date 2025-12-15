Heidelberg – Sachstand Photovoltaik: Ausbau in Heidelberg schreitet weiter voran Steigerung der Solar-Leistung innerhalb eines Jahres um rund 16 Prozent

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Umweltamt der Stadt Heidelberg hat dem Gemeinderat den aktuellen Sachstandsbericht Photovoltaik (PV) vorgelegt. Demnach waren bis Ende 2024 im Stadtgebiet 46,4 Megawatt-Peak (MWp) PV-Leistung installiert. Im laufenden Jahr kamen bislang 7,5 MWp hinzu (Stand: 8. Dezember 2025). Damit wächst die installierte Solar-Leistung im Stadtgebiet innerhalb eines Jahres um rund 16 Prozent auf fast 54 MWp. Für Solar-Anlagen auf kommunalen Liegenschaften der Stadt weist eine Photovoltaik-Analyse ein Leistungspotenzial von 6,1 MWp aus. Seit 2023 wurden 37 Bestandsflächen geprüft: 26 müssen vor Umsetzung saniert oder statisch/elektrotechnisch ertüchtigt werden, 11 Flächen werden sukzessive umgesetzt. Bis Ende 2024 waren auf kommunalen Liegenschaften der Stadt 4,24 MWp PV-Leistung verbaut, 2025 wurden 0,2 MWp zugebaut.

Hintergrund: Sachstandsbericht Photovoltaik

Die Stadt Heidelberg informiert regelmäßig per Sachstandsbericht über den PV-Ausbau und die Fortschritte der Solaroffensive. Der vorige Bericht wurde im Oktober 2024 im Gemeinderat vorgestellt. Der Bericht knüpft an die städtische Solaroffensive an: Heidelberg hatte bereits im Frühjahr 2025 das im Klimaschutzaktionsplan gesetzte Ziel erreicht, bis 2025 zusätzliche 25 MWp an PV-Leistung zu installieren. Die Wintermonate eigenen sich gut, eine PV-Anlage zu planen. So kann sie im Frühjahr in Betrieb gehen. Ob ein Dach geeignet ist und welche Erträge möglich sind, zeigt das Solardachkataster unter www.energieatlas-bw.de. Eine vertiefte Einschätzung bietet der PV-Eignungscheck. Ausführliche Informationen zum Thema Solarenergie in Heidelberg gibt es im Internet unter www.heidelberg.de/sonnenstrom.

Mitwirkung an zentralen sozial- und jugendpolitischen Themen

Bürgermeisterin Stefanie Jansen Mitglied des

KVJS-Verbandsausschusses

Bürgermeisterin Stefanie Jansen ist jetzt ordentliches Mitglied im Verbandsausschuss des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS). Der Heidelberger Gemeinderat hat durch seinen einstimmigen Beschluss in der Sitzung am 11. Dezember 2025 die Voraussetzung dafür geschaffen, dass Jansen von der KJVS-Verbandsversammlung als ordentliches Mitglied in den KVJS-Verbandsausschuss entsandt werden konnte. Vorgeschlagen wurde Bürgermeisterin Jansen vom Vorstand des Städtetags Baden-Württemberg. Mit der Benennung Jansens erhält Heidelberg die Möglichkeit, in diesen zentralen sozial- und jugendpolitischen Themen aktiv mitzuwirken. Der KVJS unterstützt die 44 Stadt- und Landkreise im Land in zentralen Aufgaben der Jugend- und Sozialhilfe. Er ist überörtlicher Träger unter anderem der Sozial- und Jugendhilfe, der Zentralen Adoptionsstelle, der überörtlichen Betreuungsbehörde sowie des Inklusions- und Integrationsamtes. Seine Leistungen betreffen rund elf Millionen Menschen in Baden-Württemberg.

