Heidelberg – Offizielle Eröffnung der Da-Vinci-Brücke Leuchtturmprojekt mit landesweiter Strahlkraft

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach rund zwei Jahren Bauzeit ist es so weit: Die neue Rad- und Fußwegbrücke Da-Vinci-Brücke wird am Donnerstag, 18. Dezember 2025, feierlich eröffnet. Die Brücke schafft eine direkte Verbindung zwischen der Bahnstadt und Bergheim, führt vom Luxor-Kino über die Gleise hinweg zur Ochsenkopfwiese und bildet einen wichtigen Baustein der neuen Nord-Süd-Achse im Heidelberger Radwegenetz. Die Brücke ist die bisher größte kommunale Rad- und Fußverkehrsinfrastrukturmaßnahme in Baden-Württemberg. Perspektivisch wird diese neue Verbindung durch eine geplante Rad- und Fußwegbrücke über den Neckar ergänzt, die Bergheim mit dem Neuenheimer Feld verbinden soll und einen weiteren Schritt hin zu einer leistungsfähigen, komfortablen und klimafreundlichen Mobilität für alle markiert. Möglich wurde dieses zukunftsweisende Infrastrukturprojekt auch durch die finanzielle Unterstützung des Landes Baden-Württemberg. Über die Förderung des Landes werden 13,75 Millionen Euro der Gesamtkosten in Höhe von rund 20,5 Millionen Euro finanziert. Gemeinsam setzen die Stadt Heidelberg und das Land damit ein klares Zeichen für eine moderne und nachhaltige Mobilität.

Wir laden Sie herzlich ein zur Offiziellen Eröffnung der Geh- und Radwegbrücke Da-Vinci-Brücke mit Oberbürgermeister Eckart Würzner und der Staatssekretärin im Verkehrsministerium Baden-Württemberg Elke Zimmer am Donnerstag, 18. Dezember 2025, um 10 Uhr Treffpunkt: vor dem Luxor-Kino, Eppelheimer Straße 6, 69115 Heidelberg. An der Eröffnung werden auch Erster Bürgermeister und Baudezernent Jürgen Odszuck sowie Raoul Schmidt-Lamontain, Bürgermeister für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität, teilnehmen.

Zuletzt aktualisiert am 15. Dezember 2025, 16:10