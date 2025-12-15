

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bürgermeisterin Stefanie Jansen ist jetzt ordentliches Mitglied im Verbandsausschuss des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS). Der Heidelberger Gemeinderat hat durch seinen einstimmigen Beschluss in der Sitzung am 11. Dezember 2025 die Voraussetzung dafür geschaffen, dass Jansen von der KJVS-Verbandsversammlung als ordentliches Mitglied in den KVJS-Verbandsausschuss entsandt werden konnte. Vorgeschlagen wurde Bürgermeisterin Jansen vom Vorstand des Städtetags Baden-Württemberg. Mit der Benennung Jansens erhält Heidelberg die Möglichkeit, in diesen zentralen sozial- und jugendpolitischen Themen aktiv mitzuwirken.

Der KVJS unterstützt die 44 Stadt- und Landkreise im Land in zentralen Aufgaben der Jugend- und Sozialhilfe. Er ist überörtlicher Träger unter anderem der Sozial- und Jugendhilfe, der Zentralen Adoptionsstelle, der überörtlichen Betreuungsbehörde sowie des Inklusions- und Integrationsamtes. Seine Leistungen betreffen rund elf Millionen Menschen in Baden-Württemberg.

