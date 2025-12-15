Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Schulbuchausleihe der Kreisverwaltung Germersheim (Schulstraße 4, 76756 Bellheim) ist aufgrund interner Verwaltungsarbeiten von Montag, 5. Januar bis Freitag, 9. Januar ausschließlich telefonisch unter 07272/9598-253 oder 07272/9598-254 erreichbar. Dringende Termine können während dieses Zeitraums telefonisch vereinbart werden. Ab dem 12. Januar 2026 steht die Schulbuchausleihe wieder uneingeschränkt zur Verfügung.
Quelle: Stadt Germersheim
Zuletzt aktualisiert am 15. Dezember 2025, 20:48