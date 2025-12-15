Frankenthal – Präventionsstand „Sicher Wohnen – So schützen Sie sich vor Einbrechern“

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Polizeiinspektion Frankenthal und die Zentrale Prävention des Polizeipräsidiums Rheinpfalz lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zum Besuch des Informations- und Präventionsstandes unter dem Motto „Haus im Blick“, am 19. Dezember 2025, zwischen 10 – 12 Uhr, Wormser Straße 109, Frankenthal, Passage Kaufland-Markt recht herzlich ein. Präventionsexperten der Polizei informieren Sie über typische Vorgehensweisen von Einbrechern und zeigen, wie sich Häuser und Wohnungen mit einfachen Mitteln deutlich besser schützen lassen. „Mit der Aktion „Haus im Blick“ wollen wir möglichst viele Menschen erreichen, sensibilisieren und gleichzeitig aufzeigen, wie wirkungsvoll vorbeugende Maßnahmen sein können“, sagt Michael Lerch, Leiter der Zentralen Prävention im Polizeipräsidium. An unserem Infostand beantworten speziell geschulte Grundschutzberatende Fragen zum Einbruchschutz, erläutern sinnvolle Sicherungsmaßnahmen an Fenstern und Türen und geben Verhaltenstipps für den Alltag – etwa bei Abwesenheit, Urlaub oder in der Nachbarschaftshilfe.

Die Polizei bietet kostenlose, neutrale und individuelle Beratungen zum Einbruchschutz direkt bei den Bürgerinnen und Bürgern zu Hause an. Sie können entweder direkt an unserem Informationsstand einen Termin vereinbaren oder sich unmittelbar mit der für Ihren Wohnort zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung setzen. Weitere Hinweise und praktische Tipps zum Thema Einbruchschutz finden Sie auch in unserem Podcast: https://youtu.be/cl6guf_7l_U

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und einen informativen Austausch.

Ihre Polizeiinspektion Frankenthal

Quelle

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)

