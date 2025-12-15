Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Kurz vor Weihnachten, wenn der Stress seinen Höhepunkt erreicht, lädt die OstparkSauna zu einem besonderen Abend der Ruhe und Entspannung ein. Unter dem Motto „Stille Nacht – Heiße Nacht… alles schwitzt“ erwartet die Gäste am Freitag, 19. Dezember 2025, ab 17 Uhr ein stimmungsvoller Saunaabend.

Winterliche Düfte und Musik für die Sinne

Freuen Sie sich auf fruchtig-frische und winterliche Aromen wie Minze, Mandarine, Birke und Rosmarin in der Salinenblick-Sauna. Im „Heuspeicher“ verströmen Jasmin und finnische Birke ihren angenehmen Duft während der Aufgüsse, begleitet von entspannender Musik und sanften Klangschalen-Tönen. Für die perfekte Weihnachtsstimmung sorgen passende Melodien – von „Polarexpress“ bis hin zu klassischen Weihnachtsliedern.

Das Team der OstparkSauna verwöhnt die Gäste mit wohltuenden Aufgüssen, harmonischen Duftelementen und einer Atmosphäre, die Körper und Geist zur Ruhe kommen lässt.

Gönnen Sie sich eine Auszeit vom vorweihnachtlichen Trubel und genießen Sie entspannende Stunden in festlicher Stimmung.

Candle-Light-Schwimmen am Samstag

Am Samstag, 27. Dezember 2025, findet wieder das beliebte Candle-Light-Schwimmen statt. In romantischer Atmosphäre bei Kerzenschein können Gäste ihre Bahnen ziehen und das Bad in einem ganz besonderen Licht erleben.

Geöffnet ist das OstparkBad am Samstag von 8 bis 23 Uhr.

Weitere Informationen unter www.ostparkbad.de.

Quelle: Stadtwerke Frankenthal GmbH

Zuletzt aktualisiert am 15. Dezember 2025, 20:39